Donald Trump da un ultimátum a Hamás

El plan, difundido por la Casa Blanca, consta de 20 puntos. Plantea un alto al fuego inmediato, la retirada gradual de tropas israelíes de Gaza y la conformación de un gobierno temporal neutral. Este estaría supervisado por una Comisión de Paz liderada por Trump y acompañada por figuras internacionales como el ex primer ministro británico Tony Blair. También prevé la colaboración de países árabes en una fuerza de estabilización.

El proyecto asegura que Israel no anexará Gaza y que la transición buscará garantizar asistencia humanitaria y seguridad en la zona. A cambio, exige la desmilitarización de Hamás y su incorporación a un marco político bajo supervisión internacional.

Riesgos del ultimátum

Para analistas, el tono de Trump puede complicar las negociaciones. El planteo de “última oportunidad” cierra espacios de diálogo y eleva la presión militar. Mientras tanto, gobiernos árabes expresaron apoyo parcial al plan de paz, pero en Gaza aún no hubo una respuesta oficial al documento.

Los puntos más destacados son: plazo límite del 3 de octubre a las 18:00 (hora Washington D.C.), plan de 20 medidas, actores centrales: Trump, Hamás, Benjamin Netanyahu y la Comisión de Paz.