La economía en paquetes de figuritas: cómo cayó el poder adquisitivo desde el Mundial 2010 hasta hoy

Mundial 2014 (Cristina Fernández de Kirchner): El precio del sobre subió a $5. La inflación del producto en esos cuatro años fue del 185%. Con un salario mínimo de $3.600, el poder de compra cayó a 720 sobres.

mundial 2014

Mundial 2018 (Mauricio Macri): El precio del paquete saltó a $15. Esto representó una inflación del 200% respecto al Mundial anterior. El salario mínimo era de $10.000, permitiendo adquirir 666 sobres.

album 2018

Mundial 2022 (Alberto Fernández): El sobre alcanzó los $150. La inflación acumulada en esos cuatro años fue del 900%. Frente a un salario mínimo de $57.900, el poder de compra se desplomó a 386 sobres.

album 2022

Mundial 2026 (Javier Milei): El valor actual del sobre es de $2.000. El salto inflacionario desde la última Copa del Mundo alcanza el 1.233%. Con el salario mínimo en la escala de $357.800, hoy apenas se pueden comprar 178 sobres.

Al observar los datos en detalle, se evidencia que, si bien el precio nominal de las figuritas se ajustó en línea con la inflación general, el salario mínimo no logró acompañar ese ritmo. Esta brecha implica una pérdida constante del poder adquisitivo y deja en claro que, en términos reales, participar del ritual mundialista se vuelve cada vez más difícil y restringido.