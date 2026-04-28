Caputo acelera privatizaciones y apuesta a ingresos por US$ 2.000 millones

En cuanto a Intercargo, se autorizó la venta del 100% de la empresa mediante licitación nacional e internacional, mientras que para AySA ya se aprobó el modelo de contrato que regirá la futura concesión del servicio.

Caputo también destacó el rol del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), al afirmar que existen proyectos por unos US$ 95.000 millones y que “en menos de un año ya están generando dólares”.

Según explicó, el escenario actual muestra un nivel de acumulación de reservas superior al previsto, impulsado no solo por el agro sino también por inversiones en minería y energía.

El ministro proyectó un escenario optimista hacia 2027, apoyado en un crecimiento de las exportaciones energéticas y mineras. También, remarcó que el Banco Central debe enfocarse en comprar divisas para sostener el equilibrio cambiario.