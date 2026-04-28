Caputo acelera privatizaciones y apuesta a ingresos por US$ 2.000 millones

El ministro de Economía detalló ante empresarios los nombres de las compañías a privatizar y concesiones en marcha, y reiteró su confianza en las exportaciones para el ingreso de dólares.
El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció un paquete de privatizaciones y concesiones que el Gobierno busca concretar antes de fin de año, con el objetivo de generar alrededor de US$ 2.000 millones, un medida que forma parte de una estrategia más amplia para consolidar el programa económico y reforzar el ingreso de divisas.
Durante su exposición en Expo EFI, el funcionario defendió el rumbo económico al señalar que “la robustez del programa” se sostiene en el superávit fiscal y el orden macroeconómico. En ese marco, planteó que el proceso de reformas incluye una mayor participación del sector privado en áreas consideradas estratégicas.
Entre las compañías incluidas en el plan aparecen Transener, las centrales térmicas Manuel Belgrano y San Martín, AySA, Intercargo, Belgrano Cargas y Logística, Tandanor y la Casa de la Moneda. También se avanzará en concesiones hidroeléctricas.
El caso de Transener ya muestra avances concretos, con ofertas presentadas por distintos consorcios. En paralelo, el Gobierno oficializó medidas vinculadas al Belgrano Cargas, donde los fondos obtenidos se destinarán a infraestructura ferroviaria a través de un fideicomiso.
En cuanto a Intercargo, se autorizó la venta del 100% de la empresa mediante licitación nacional e internacional, mientras que para AySA ya se aprobó el modelo de contrato que regirá la futura concesión del servicio.
Caputo también destacó el rol del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), al afirmar que existen proyectos por unos US$ 95.000 millones y que “en menos de un año ya están generando dólares”.
Según explicó, el escenario actual muestra un nivel de acumulación de reservas superior al previsto, impulsado no solo por el agro sino también por inversiones en minería y energía.
El ministro proyectó un escenario optimista hacia 2027, apoyado en un crecimiento de las exportaciones energéticas y mineras. También, remarcó que el Banco Central debe enfocarse en comprar divisas para sostener el equilibrio cambiario.
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