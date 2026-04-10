El Gobierno eliminó la restricción para sacar dólares de los cajeros en el exterior

Ese límite se ampliaba únicamente en el caso de operaciones realizadas fuera de países limítrofes. En esos destinos, el monto máximo permitido ascendía a US$ 200 por extracción. Es decir, el esquema diferenciaba entre regiones, pero en todos los casos imponía un techo a la disponibilidad de efectivo.

En el caso de las empresas se extienden los plazos para ingresar divisas que pasan de de 60 a 180 días para exportaciones a filiales (si no superan US$ 200M anuales) y de 180 a 365 días para otros rubros como indumentaria.

A su vez se extiende a 365 días el plazo para bienes de capital. Asimismo, se habilita el pago de Obligaciones Negociables y deudas comerciales hasta 3 días antes del vencimiento.

Por otro lado se permite el al oficial para coberturas cambiarias de deudas en otras monedas. Estas medidas se toman en momentos en que se negocia con el FMI la segunda revisión del acuerdo