El Gobierno eliminó la restricción para sacar dólares de los cajeros en el exterior

La medida forma parte de una adecuación de la normativa cambiaria y deja sin efecto el tope que restringía el acceso a efectivo fuera de la Argentina.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) dispuso la eliminación de los límites que regían para la extracción de efectivo en el exterior mediante tarjetas emitidas en el país. La medida forma parte de una adecuación de la normativa cambiaria y deja sin efecto el tope que restringía el acceso a efectivo en el extranjero.
En ese sentido, se quitó el límite de US$50 para la extracción de dólares en el exterior con tarjeta de crédito. De esta manera, se busca facilitar el acceso al efectivo para viajeros argentinos, que ya no tendrán restricciones en los montos.
Hasta ahora, los usuarios que utilizaban sus tarjetas en el exterior para retirar dinero en efectivo estaban sujetos a topes estrictos por operación. La normativa vigente hasta ahora establecía que “las entidades financieras y otras emisoras de tarjetas locales de crédito y/o compra podrán otorgar como adelanto en efectivo a los tarjetahabientes en el exterior, un monto máximo de US$ 50 (dólares estadounidenses cincuenta) por operación”.
Ese límite se ampliaba únicamente en el caso de operaciones realizadas fuera de países limítrofes. En esos destinos, el monto máximo permitido ascendía a US$ 200 por extracción. Es decir, el esquema diferenciaba entre regiones, pero en todos los casos imponía un techo a la disponibilidad de efectivo.
En el caso de las empresas se extienden los plazos para ingresar divisas que pasan de de 60 a 180 días para exportaciones a filiales (si no superan US$ 200M anuales) y de 180 a 365 días para otros rubros como indumentaria.
A su vez se extiende a 365 días el plazo para bienes de capital. Asimismo, se habilita el pago de Obligaciones Negociables y deudas comerciales hasta 3 días antes del vencimiento.
Por otro lado se permite el al oficial para coberturas cambiarias de deudas en otras monedas. Estas medidas se toman en momentos en que se negocia con el FMI la segunda revisión del acuerdo
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