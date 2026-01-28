El Gobierno refinanció más del 100% de los vencimientos de deuda en pesos

Esto significa un rollover de 124,20% sobre los vencimientos del día de la fecha. En esta colocación, debió elevar el nivel de tasas de interés hasta 42,41% en el tramo más corto.

Lo consiguió con depósitos que apenas sumaban $2,3 billones y evitó colocar pesos al mercado y se pospuso la baja de tasas que necesaria para potenciar el repunte de la actividad económica.

“La Secretaria de Finanzas anunció que en la licitación del día de hoy adjudicó un total de $ 10,34 billones, habiendo recibido ofertas por un total de $ 11,17 billones. Esto significa un rollover de 124,20% sobre los vencimientos del día de la fecha”, comunicaron desde el Ministerio de Economía.

En ese contexto, las expectativas de los analistas eran que Finanzas no libere pesos al mercado. Esto se debe a que encendía las alarmas que con las compras del Banco Central (BCRA) y el fin de las vacaciones hay liquidez en el sistema.

Mientras que además se debe al nivel de depósitos del Tesoro en pesos y en moneda extranjera, de cara al próximo vencimiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Estos fueron los bonos colocados

LECAP/BONCAP a:

16/3/26 (S16M6) - $4,91 billones 2.99% TEM, 42.41% TIREA.

31/7/26 (S31L6) - $1,84 billones 2.75% TEM, 38.48% TIREA.

30/11/26 (S30N6) - $0,04 billones 2.55% TEM, 35.24% TIREA.

15/1/27 (T15E7) - $0,19 billones 2.50% TEM, 34.46% TIREA.

CER a:

31/7/26 (X31L6) $0,44 billones a 7.83% TIREA.

30/11/26 (X30N6) $1,07 billones a 8.35% TIREA.

30/6/27 (TZX27) $0,74 billones a 8.13% TIREA.

30/6/28 (TZX28) $0,26 billones a 8.75% TIREA.

TAMAR a:

31/8/26 (M31G6) $0.75 billones con un margen de 6.24%.__IP__

Dólar Linked a:

30/4/26 (D30A6) – $0,1 billones a 6,02% TIREA.