El Indec informa la inflación de septiembre, que habría estado por encima de agosto

En esta línea, la Fundación Libertad y Progreso calculó la proyección de inflación de septiembre en el 2,0%, señalando que el principal impulsor de la aceleración fue el rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas que trepó un 3,2% mensual.

Desde Equilibra, calcularon que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) subió al 2,1% en el noveno mes del año, lo que implica un avance de 0,4 puntos porcentuales respecto a agosto, pero proyectaron una leve baja de la inflación núcleo al 1,7% (-0,1 puntos).

Al explicar el repunte del mes, indicaron que en el marco del comienzo de la primavera y los cambios de hábitos de consumo, “los precios estacionales volvieron a liderar (arriba del 4%) impulsados por verduras y ropa” y agregaron que “los regulados subieron en torno al 2,7%”.

La consultora Eco Go, por su parte, proyecta un avance en los precios minoristas de 2,0% para el mes. Al explicar el dato, indicaron que “con un componente estacional liderando las subas, el índice general de septiembre se ubicaría 0,3 puntos porcentuales por encima de agosto”.

En sintonía con otros índices, la medición de C&T Asesores Económicos precisó que la inflación tuvo un alza del 1,9%, empujada por el precio de los alimentos y bebidas que marcaron el mayor ritmo desde mayo (2%). Este rubro estuvo impulsado por las verduras, que treparon un 11% y por la carne, que tuvo un mayor dinamismo al subir un 2,1%.

Por su parte, Analytica indicó que en la última semana de septiembre detectó una variación de 0,8% en alimentos y bebidas, con una oscilación en cuatro semanas de 2,8%. Con esta base, la consultora también indicó que para el nivel general proyecta una suba de 2%.