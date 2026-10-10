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La inflación de los alimentos creció otra vez y tuvo la mayor suba mensual del año

En la primera semana de octubre aumentó el 0,5% y el acumulado mensual trepó al 4,3%. Cuáles fueron los rubros que registraron los mayores incrementos. La inflación de septiembre se conocerá el martes 13 de octubre.

La inflación de los alimentos registró un aumento del 0,5% en la primera semana de octubre y el acumulado mensual trepó al 4,3%. Esta cifra marcó el máximo nivel en lo que va del año y dio a continuidad a la aceleración que se observa desde comienzos de septiembre.

Los datos fueron dados a conocer en un informe de la consultora LCG y reflejaron un incremento del 1,1% de Bebidas e infusiones para consumir en el hogar, en el inicio del décimo mes. Detrás quedaron Productos de panificación, cereales y pastas (0,7%) y Carnes (0,6%), que por su alta ponderación en el consumo familiar fue el rubro que más incidió en la suba del período, con 0,18 punto porcentual.

Por debajo del 0,5% promedio se ubicaron Azúcar, miel, dulces y cacao y Productos lácteos y huevos (ambos con 0,3%), Aceites, Frutas y Verduras (los tres con 0,2%) y Condimentos y otros productos alimenticios (-0,4%).

Debajo del 4,3% del nivel general estuvieron Carnes, Condimentos y otros productos alimenticios y Productos lácteos y huevos, todos con 3,3%, Comidas listas para llevar (2,1%), Frutas (0,6%), Azúcar, miel, dulces y cacao (0,4%) y Aceites (-2,4%).

La inflación de los alimentos acumula un incremento mensual del 4,3%.

La inflación de los alimentos acumula un incremento mensual del 4,3%.

El INDEC publica la inflación de septiembre

El organismo oficial difundirá el próximo martes 13 de octubre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del noveno mes. En el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), las consultoras privadas proyectaron que el dato inflacionario de ese período se ubicará en el 1,9%.

En lo relativo al IPC Núcleo -indicador que mide la evolución de los precios sin incluir componentes estacionales ni regulados-, los participantes del mercado estimaron un avance del 1,8% para septiembre (+0,1 p.p. respecto al informe anterior).

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La inflación de agosto, vale recordar, fue del 1,7%, según la medición del INDEC. Como se esperaba, se trató de una cifra inferior al 2,1% que se había registrado en julio y se recuperó así el sendero a la baja que había entusiasmado al gobierno de Javier Milei para la segunda parte del año.

De esta manera, el IPC acumuló un alza del 33,5% en los últimos 12 meses y del 21,3% en lo que va de 2026.

En la previa a publicarse el dato nacional, la inflación de septiembre en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) fue del 1,8% y trepó 0,1 puntos porcentuales frente a agosto (1,7%). Así, cortó la senda de la desaceleración que había retomado el mes pasado, cuando bajó notoriamente frente al repunte de julio (2,9%).

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