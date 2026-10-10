La inflación de los alimentos creció otra vez y tuvo la mayor suba mensual del año

Debajo del 4,3% del nivel general estuvieron Carnes, Condimentos y otros productos alimenticios y Productos lácteos y huevos, todos con 3,3%, Comidas listas para llevar (2,1%), Frutas (0,6%), Azúcar, miel, dulces y cacao (0,4%) y Aceites (-2,4%).

La inflación de los alimentos acumula un incremento mensual del 4,3%.

El INDEC publica la inflación de septiembre

El organismo oficial difundirá el próximo martes 13 de octubre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del noveno mes. En el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), las consultoras privadas proyectaron que el dato inflacionario de ese período se ubicará en el 1,9%.

En lo relativo al IPC Núcleo -indicador que mide la evolución de los precios sin incluir componentes estacionales ni regulados-, los participantes del mercado estimaron un avance del 1,8% para septiembre (+0,1 p.p. respecto al informe anterior).

La inflación de agosto, vale recordar, fue del 1,7%, según la medición del INDEC. Como se esperaba, se trató de una cifra inferior al 2,1% que se había registrado en julio y se recuperó así el sendero a la baja que había entusiasmado al gobierno de Javier Milei para la segunda parte del año.

De esta manera, el IPC acumuló un alza del 33,5% en los últimos 12 meses y del 21,3% en lo que va de 2026.

En la previa a publicarse el dato nacional, la inflación de septiembre en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) fue del 1,8% y trepó 0,1 puntos porcentuales frente a agosto (1,7%). Así, cortó la senda de la desaceleración que había retomado el mes pasado, cuando bajó notoriamente frente al repunte de julio (2,9%).