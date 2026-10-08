Entre dichos aumentos se destaca el incremento de 2,3% en Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que sumó 0,47 puntos a la variación mensual del IPCBA, “debido a los ajustes en los valores de los gastos comunes por la vivienda y de los alquileres”.

El análisis del instituto porteño también reveló que otro rubro que contribuyó al aumento del mes fue Alimentos y bebidas no alcohólicas que se elevó 2,1% e incidió 0,37 puntos, con los impulsos de Verduras, tubérculos y legumbres (11,3%) y, en menor medida, de Carnes y derivados (1,3%) y de Leche, productos lácteos y huevos (1,9%).

La nueva aceleración de precios en CABA sirve como anticipo al dato nacional que publicará el INDEC el martes 13 de octubre. Se espera que también marque un avance que deje al IPC en torno al 2%, según estiman las consultoras privadas.

Durante el mes pasado, los Bienes registraron una suba de 1,6%, por debajo de los Servicios que aumentaron 2,0% y en lo que va del año acumularon un alza de 19,0% y de 27,6%, respectivamente. En la comparación interanual, los Bienes exhibieron una suba de 27,6% y los Servicios de 36,0%.

Desagregando por subíndices, durante septiembre la agrupación Resto IPCBA -proxy de la inflación núcleo- promedió un incremento de 1,7%. En términos interanuales, desaceleró su ritmo de suba hasta 31,6% interanual.

La agrupación Regulados, en tanto, aumentó 2,1% en septiembre, destacándose las alzas en las cuotas de educación formal, de la medicina privada, los ajustes en las tarifas residenciales del servicio de agua, de gas y luz, junto con la suba en el valor del boleto del subte y el colectivo urbano. A nivel interanual, se mantuvo estable en 41,6%.

A su vez, los bienes y servicios Estacionales promediaron una suba de 2,3%, principalmente por los aumentos en los precios de las verduras y de las prendas de vestir. En términos interanuales, se desaceleró hasta 19,8%.