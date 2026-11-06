Con el resultado del mes pasado, el nivel general de precios en la Ciudad acumuló en 2026 un alza de 26,1%.

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires en octubre fue del 1,9% casi en línea en relación al 1,8% de septiembre, impulsada por aumentos en servicios públicos, alimentos y vivienda.

Con el resultado de octubre, el nivel general de precios en la Ciudad acumuló en 2026 un alza de 26,1%, mientras que la comparación interanual muestra un incremento de 32,5%.

Los aumentos más importantes se observaron en vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (2,2%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (2,2%), Salud (2,2%) y Restaurantes y hoteles (1,6%). En conjunto, estas cuatro áreas explicaron el 63% del incremento general registrado en la canasta minorista.

Los datos fueron informados por el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (IPCBA), organismo que detalló además que durante octubre, tanto los Bienes como los Servicios registraron una suba de 1,9%.

ADEMÁS: Cuándo cobran jubilados y beneficiarios de ANSES

Al analizar la división de Alimentos y bebidas no alcohólicas, que acumula una suba interanual del 31,7%, los mayores impulsos provinieron de "Verduras, tubérculos y legumbres (12,9%) y, en menor medida, de Pan y cereales (1,8%) y de Carnes y derivados (0,8%)".

En sentido contrario, las caídas en el rubro Frutas (-3,2%) contribuyeron a moderar la presión sobre la categoría.

En la agrupación Vivienda (37,8% interanual), el alza mensual del 2,2% respondió a ajustes en gastos comunes y alquileres, sumados a los incrementos en las tarifas residenciales de gas por red (5,4%) y agua (2,2%).

En tanto, el área de Salud aumentó un 2,2% debido a las actualizaciones en las cuotas de la medicina prepaga.

Por el lado de los agrupamientos secundarios, los productos Regulados aumentaron un 1,8% mensual (41,4% interanual), mientras que la categoría Estacionales subió un 3,3% mensual (20,4% interanual).

Finalmente, la subcanasta Resto IPCBA —utilizada como proxy de la inflación núcleo— se elevó un 1,8% mensual y anotó una variación del 31,2% en los últimos doce meses.

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados