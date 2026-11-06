Al analizar la división de Alimentos y bebidas no alcohólicas, que acumula una suba interanual del 31,7%, los mayores impulsos provinieron de "Verduras, tubérculos y legumbres (12,9%) y, en menor medida, de Pan y cereales (1,8%) y de Carnes y derivados (0,8%)".

En sentido contrario, las caídas en el rubro Frutas (-3,2%) contribuyeron a moderar la presión sobre la categoría.

En la agrupación Vivienda (37,8% interanual), el alza mensual del 2,2% respondió a ajustes en gastos comunes y alquileres, sumados a los incrementos en las tarifas residenciales de gas por red (5,4%) y agua (2,2%).

En tanto, el área de Salud aumentó un 2,2% debido a las actualizaciones en las cuotas de la medicina prepaga.

Por el lado de los agrupamientos secundarios, los productos Regulados aumentaron un 1,8% mensual (41,4% interanual), mientras que la categoría Estacionales subió un 3,3% mensual (20,4% interanual).

Finalmente, la subcanasta Resto IPCBA —utilizada como proxy de la inflación núcleo— se elevó un 1,8% mensual y anotó una variación del 31,2% en los últimos doce meses.