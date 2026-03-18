El índice de desocupación subió al 7,5% en el cierre del 2025

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La desocupación según sexo y edades

Las tasas de actividad y de empleo no registraron cambios significativos. La tasa de desocupación registró una suba de 1,1%. respecto al mismo trimestre del año anterior (es decir, de 6,4% a 7,5%), lo que indica una diferencia estadísticamente significativa.

La tasa de desocupación para el grupo de mujeres de 14 a 29 años presentó una variación de 3%., mientras que para el grupo de varones del mismo grupo etario es de 3,7%.

Para los grupos de edades centrales (de 30 a 64 años), tanto de mujeres como de varones, las tasas se mantuvieron estables.

Respecto a la estructura del empleo por categoría ocupacional, no se observaron cambios significativos. La tasa de informalidad presentó niveles similares al mismo trimestre del año anterior.

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Comparación interanual

Las tasas de actividad y de empleo no registraron cambios significativos mientras que la tasa de desocupación registró una suba estadísticamente significativa de 0,9%. respecto al trimestre anterior, es decir, de 6,6% a 7,5%.

Las tasas de desocupación del grupo de 14 a 29 años presentaron un aumento de 4,1%, en mujeres y 4,5% en varones, mientras que en las edades centrales (30 a 64 años), se mantuvo estable tanto en mujeres como en varones.

Por regiones

Las tasas de actividad regionales se ubicó en 49,3% para Gran Buenos Aires, 47,2% para Cuyo, 44,3% para Noreste, 46,7% para Noroeste, 49,8% para la región Pampeana y 44,5% para Patagonia.

En la totalidad de los aglomerados de 500.000 y más habitantes, la tasa fue de 49,4%, mientras que, para los aglomerados de menos de 500.000 habitantes, fue de 45,1%.

Las tasas de empleo regionales se ubicaron en 45,1% para Gran Buenos Aires, 44,9% para Cuyo, 41,8% para Noreste, 44,7% para Noroeste, 46,0% para la región Pampeana y 42,3% para Patagonia.