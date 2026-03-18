Las listas de los supermercados llegarán con aumento de precios

La Cámara de Mayoristas alertó que las listas de productos que llegarán en los próximo días a los supermercados lo harán con aumentos debido al impacto de la suba de los valores de los combustibles en los productos básicos.
Las empresas proveedoras comenzaron a avisar que los próximos pedidos llegarán con aumentos, en un contexto donde el costo del combustible impacta de lleno en la logística y termina trasladándose a los precios de las góndolas y estimaron que la inflación de este mes alcanzará al 3%.
Según explicó, "los fletes están incidiendo en esos costos. Los productos que más están sufriéndolo son lácteos, yogures y productos de abastecimiento diario con alto costo logístico. Lo mismo sucede con otros productos como papel higiénico o rollos de cocina”, destacó Farina, quien aportó que otros productos, cuya composición tiene que ver con derivados del combustible, “también están sufriendo aumentos”.
Farina también reconoció qiue “el consumo cambió muchísimo" en el país y "empiezan a impactar los problemas que tiene el resto del mundo, sumados a los nuestros internos. Argentina se está adecuando a los formatos internacionales de venta. Se vende mucho desde la web y eso impacta (por el precio del flete junto)a a la caída que hubo”, en el nivel de compras.
Al mismo tiempo, remarcó que no se trata de subas especulativas, sino de incrementos vinculados a costos reales, con márgenes cada vez más ajustados en las empresas.
“La gente no tiene la compra mensual, ahora compra el día a día. Aparte de eso, a nuestro sector lo afectan las ventas de aplicaciones conocidas o a través de la web”, reconoció Farina y afirmó que “ya no hay aumentos especulativos”, aunque remarcó que “todas las empresas hacen costos por elaboración y están todos con márgenes muy finos”.
“Marzo va a dar una sorpresa en el índice de inflación por arriba del 3% porque también tiene gran incidencia los precios de los útiles escolares. Creemos que marzo puede ser el último mes con gran suba y que a partir de ahí puede empezar a haber una caída”, concluyó.
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