Las listas de los supermercados llegarán con aumento de precios

Al mismo tiempo, remarcó que no se trata de subas especulativas, sino de incrementos vinculados a costos reales, con márgenes cada vez más ajustados en las empresas.

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Cambios en el consumo

“La gente no tiene la compra mensual, ahora compra el día a día. Aparte de eso, a nuestro sector lo afectan las ventas de aplicaciones conocidas o a través de la web”, reconoció Farina y afirmó que “ya no hay aumentos especulativos”, aunque remarcó que “todas las empresas hacen costos por elaboración y están todos con márgenes muy finos”.

“Marzo va a dar una sorpresa en el índice de inflación por arriba del 3% porque también tiene gran incidencia los precios de los útiles escolares. Creemos que marzo puede ser el último mes con gran suba y que a partir de ahí puede empezar a haber una caída”, concluyó.