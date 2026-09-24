El Índice de Pobreza aumentó a 32,3% en el primer semestre

Con respecto al segundo semestre de 2025, la incidencia de la pobreza registró un aumento en los hogares y en las personas de 3,4 y 4,1 puntos porcentuales (p.p.), respectivamente. La indigencia tuvo un aumento de 0,8 p.p. en los hogares y de 1,2 p.p. en las personas.

En los aglomerados de 500.000 y más habitantes se observó un aumento de la pobreza de 3,9 p.p. con respecto al segundo semestre de 2025. Mientras que, en los aglomerados de menos de 500.000, el aumento fue de 4,9 p.p. entre los mismos períodos.

Dado que la incidencia de la pobreza y la indigencia resultan de la capacidad de los hogares de acceder a la canasta básica alimentaria (CBA) y a la canasta básica total (CBT) mediante sus ingresos monetarios, se observó, con respecto al semestre anterior en promedio, el ingreso per cápita familiar aumentó 11,5%.

Las canastas regionales promedio aumentaron 21,4% (CBA) y 19,6% (CBT). Los ingresos en el período estudiado aumentaron menos que lo que aumentó la CBT y la CBA, por ende, tanto la tasa de pobreza como la de indigencia también aumentaron con respecto al semestre anterior.

Dado que la brecha de la pobreza es la distancia entre los ingresos y las canastas de los hogares pobres, se observó que la brecha de la pobreza de los hogares se ubicó en 35,9%

El ingreso total familiar promedio de los hogares pobres fue de $922.755, mientras la CBT promedio del mismo grupo de hogares alcanzó $1.440.395. La distancia entre los ingresos de los hogares pobres y la CBT aumentó respecto del segundo semestre 2025.

El nivel de pobreza sigue marcando el pulso de las estadísticas sobre ingresos.

La pobreza en grupos de edad

En cuanto a los grupos de edad según condición de pobreza, se destaca que 44,5% de las personas de 0 a 14 años forman parte de hogares bajo la línea de pobreza.

El porcentaje total de personas bajo la línea de pobreza para los grupos de 15 a 29 años y de 30 a 64 años fue de 36,9% y 28,8%, respectivamente. En la población de 65 años y más, el 14,8% de las personas se ubicó debajo de la línea de pobreza (ver cuadro 3.2).

La distintas regiones

La incidencia de la pobreza en personas fue de 32,1% para Gran Buenos Aires; 36,7% para Cuyo; 41,5% para Noreste; 31,5% para Noroeste; 30,3% para Pampeana y 28,4% para Patagonia.

La incidencia de la indigencia en personas fue de 8,4% para Gran Buenos Aires; 5,0% para Cuyo; 10,5% para Noreste; 4,3% para Noroeste; 7,2% para Pampeana; y 4,2% para Patagonia.

Además, entre los pobres, el 8 % es indigentes, o dicho de otra forma, a 3,7 millones de argentinos no les alcanza el dinero para comprarse el mínimo de comida para la subsistencia

Los factores que incidieron para que aumente la pobreza entre enero y junio fueron el aumento de la informalidad laboral, acompañada por bajos salarios, el aumento de los precios, sobre todo de los servicios “impostergables”, como luz, gas, agua y transporte.

Según datos de la Secretaría de trabajo, para junio había 12.756.875 puestos registrados, entre ellos, los monotributistas, lo que representó una caida de 146.392 puestos de trabajo en solo seis meses

En cuanto a los precios, según el propio Indec, la inflación del primer semestre fue del 16,8% pero los servicios como Vivienda, agua, gas y electricidad aumentaron 27,1%

El Transporte estuvo en línea con el promedio general, 17%, mientras que Alimentos y bebidas se acercaron al 18%

Es importante tener en cuenta que el valor del segundo semestre del 2023, el último período de Alberto Fernández en el Gobierno, era de 41,7%, y que en el primer semestre del 2024, en pleno ajuste del gobierno de Javier Milei, trepó al 52,9 % de la población urbana.