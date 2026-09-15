La pobreza vuelve a subir: estiman que ya afecta a más de 15 millones de argentinos

Una estimación privada basada en datos del INDEC calcula que 15,1 millones de personas serían pobres en el primer semestre de 2026. La Universidad Torcuato Di Tella también anticipó un incremento.
La pobreza en la Argentina habría vuelto a crecer durante el primer semestre de 2026, con 1,7 millones de personas más bajo esa condición y un total estimado de 15,1 millones, de acuerdo con un informe de la consultora ExQuanti elaborado a partir de datos del INDEC.
El dato marcaría un cambio de tendencia luego de tres períodos consecutivos de descenso. Según la consultora, entre octubre de 2025 y junio de este año la cantidad de personas en situación de pobreza habría aumentado en 2,9 millones.
El informe advirtió que el incremento fue suficiente para revertir buena parte de la mejora registrada durante los períodos anteriores y señaló que el nivel de pobreza semestral sería superior al observado tanto en el semestre previo como un año atrás.
La estimación de ExQuanti coincide con otras mediciones privadas que también anticipan un deterioro. El nowcast de pobreza de la Universidad Torcuato Di Tella proyectó una tasa del 31,6% para el primer semestre de 2026, por encima del 28,2% registrado en el segundo semestre de 2025.
A su vez, el Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina (UCA) había estimado que la pobreza llegó al 30% durante el primer trimestre de 2026, también en base a información del INDEC.
La cifra definitiva será publicada por el INDEC el próximo jueves 24 de septiembre y permitirá confirmar o corregir las distintas estimaciones privadas.
El organismo había informado que 2025 terminó con una pobreza del 28,2%, equivalente a unos 8,5 millones de personas. En el primer semestre de ese año, el indicador había alcanzado el 31,6%, con unos 9,5 millones de argentinos afectados.
En el segundo semestre de 2025 se produjo una reducción hasta el 28,2%, mientras que al cierre de 2023 la pobreza había llegado al 41,7%, equivalente a 12,3 millones de personas.
De acuerdo con las estadísticas oficiales, durante la gestión de Javier Milei la cantidad de personas pobres se redujo en 3,8 millones entre el cierre de 2023 y el final de 2025. Las nuevas estimaciones privadas, sin embargo, plantean que esa tendencia podría haberse revertido durante los primeros meses de 2026.
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