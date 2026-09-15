La pobreza vuelve a subir: estiman que ya afecta a más de 15 millones de argentinos

A su vez, el Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina (UCA) había estimado que la pobreza llegó al 30% durante el primer trimestre de 2026, también en base a información del INDEC.

Qué espera el Gobierno del dato oficial

La cifra definitiva será publicada por el INDEC el próximo jueves 24 de septiembre y permitirá confirmar o corregir las distintas estimaciones privadas.

El organismo había informado que 2025 terminó con una pobreza del 28,2%, equivalente a unos 8,5 millones de personas. En el primer semestre de ese año, el indicador había alcanzado el 31,6%, con unos 9,5 millones de argentinos afectados.

En el segundo semestre de 2025 se produjo una reducción hasta el 28,2%, mientras que al cierre de 2023 la pobreza había llegado al 41,7%, equivalente a 12,3 millones de personas.

De acuerdo con las estadísticas oficiales, durante la gestión de Javier Milei la cantidad de personas pobres se redujo en 3,8 millones entre el cierre de 2023 y el final de 2025. Las nuevas estimaciones privadas, sin embargo, plantean que esa tendencia podría haberse revertido durante los primeros meses de 2026.