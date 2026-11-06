El riesgo país alcanzó los 939 puntos y llegó a su nivel más alto en 12 meses

Cómo operan los bancos y el dólar con cinco días sin actividad

En el plano local, la actividad estuvo condicionada por la paralización de la Bolsa de Buenos Aires producto de la celebración del Día del Bancario y a los feriados vinculados con la agenda eclesiástica regional. Por ese motivo, el pulso de los negocios debió leerse exclusivamente a través de los títulos que cotizan en la plaza de Nueva York.

Las caídas de los papeles soberanos alcanzaron tanto a los bonos Bonares como a los Globales, con retrocesos que golpearon a especies de referencia como el AE38D y el GD35D.