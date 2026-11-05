José Luis Daza reconoció que el crecimiento de la economía es "muy bajo"

Mientras que ahora dijo que crédito empieza a recuperarse “levemente” y el sector externo muestra un desempeño que calificó de “extraordinario”.

Ante la posibilidad de que los datos de septiembre confirmen una recesión técnica en el tercer trimestre, Daza dijo que esas definiciones son “cosas contables”.

Por segundo año consecutivo el EMAE mostró crecimiento, un hecho que no se producía desde 2010 y 2011.

La marcha de economía en 2026

El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) se ubicó en los primeros ocho meses de 2026 un 1,2% por encima del mismo período de 2025, y apenas avanzó 0,1% mensual en agosto respecto a julio, mes que mostró una retracción de 2,8% registrada.

Las consultoras privadas estimaron que la economía crecerá el 1%, al tiempo que el Fondo Monetario Internacional (FMI), ajustó su previsión de crecimiento para el país del 3,5% al 2,1%.