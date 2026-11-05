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José Luis Daza reconoció que el crecimiento de la economía es "muy bajo"

El viceministro de Economía aseguró que desde el Gobierno esperaban un crecimiento "más alto" de la actividad a lo largo de 2026.

Jose Luis Daza, viceministro de Economía y segundo de Luis Caputo, aseguró que la economía crece en forma menor de lo esperado y atribuyó parte del freno al impacto de los diferentes shocks internacionales a lo largo de 2026.

El funcionario lo sostuvo en el Foro Abeceb, en un hotel del barrio porteño de Puerto Madero . “Es muy bajo, no lo podemos negar. Yo esperaba un crecimiento más alto”, afirmó Daza sobre la marcha de la economía, según recoge La Nación.

Según explicó, la economía arrancó el año todavía bajo los efectos del shock financiero asociado a las elecciones legislativas de 2025, que limitó el acceso al crédito por la fuerte suba de las tasas de interés y la morosidad.

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A partir de febrero, dijo, empezaron a bajar las tasas de corto y largo plazo, y en junio repuntaron los préstamos a las empresas. Daza ubicó el quiebre en julio, cuando un nuevo salto de las tasas internacionales interrumpió el crecimiento.

Mientras que ahora dijo que crédito empieza a recuperarse “levemente” y el sector externo muestra un desempeño que calificó de “extraordinario”.

Ante la posibilidad de que los datos de septiembre confirmen una recesión técnica en el tercer trimestre, Daza dijo que esas definiciones son “cosas contables”.

Por segundo año consecutivo el EMAE mostró crecimiento, un hecho que no se producía desde 2010 y 2011.
Por segundo año consecutivo el EMAE mostró crecimiento, un hecho que no se producía desde 2010 y 2011.

La marcha de economía en 2026

El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) se ubicó en los primeros ocho meses de 2026 un 1,2% por encima del mismo período de 2025, y apenas avanzó 0,1% mensual en agosto respecto a julio, mes que mostró una retracción de 2,8% registrada.

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Las consultoras privadas estimaron que la economía crecerá el 1%, al tiempo que el Fondo Monetario Internacional (FMI), ajustó su previsión de crecimiento para el país del 3,5% al 2,1%.

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