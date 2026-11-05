El riesgo país dio un nuevo salto y rompió la barrera de los 900 puntos

El indicador del JP Morgan tuvo una fuerte alza en medio de una jornada negativa para los bonos soberanos y las acciones argentinas.
El riesgo país de la Argentina llegó a los 925 puntos básicos este jueves en medio de una jornada negativa para los bonos soberanos y las acciones argentinas, que sienten el impacto de las elecciones en Estados Unidos. Se trató de la mayor suba diaria desde mediados de octubre de 2025, antes de las elecciones legislativas nacionales.
El indicador del JP Morgan avanzó 73 unidades respecto a los 852 puntos en los que finalizó la jornada previa, lo que representó un incremento del 7,7%. Así las cosas, acumula una suba del 16,7% en lo que va del penúltimo mes del año.
Con este avance, el riesgo país alcanzó su mayor valor en más de un año, escalando a cifras que no se registraban desde finales de octubre del año pasado, en la previa de las elecciones legislativas que arrojaron la victoria del oficialismo y lograron recuperar la calma a los mercados.
A diferencia del2025, los comicios del exterior no están trayendo buenas noticias para el gobierno de Javier Milei, ya que las derrotas de Flavio Bolsonaro en Brasil y del Partido Republicano de Donald Trump en Estados Unidos muestran un efecto adverso para la Argentina.
Las acciones argentinas que operan en Nueva York, en tanto, cayeron hasta 5,5%. Los bancos, como el Supervielle, son los más afectados, y también las firmas de servicios, como Edenor. Un caso aparte es Mercado Libre, que se derrumbaron 15%, a raíz de sus resultados trimestrales.
En Buenos Aires, el índice Merval perdió 2,8% en pesos y 3,9% en dólares.
La dinámica del riesgo país responde a una combinación de factores externos e idiosincráticos. Los mercados reaccionaron con alta volatilidad y en modo risk off al resultado electoral en Estados Unidos.
A eso se sumó un factor global previo que golpea de lleno a Argentina: el castigo que sufren los créditos más riesgosos. El exceso de deuda en la categoría CCC, en un contexto de tasas globales altas, produjo un desacople de los estratos más bajos de crédito y puso una vara más alta para los comparables. El spread entre CCC y B ya está en niveles de 1.000 puntos básicos.
También incorpora cierta incertidumbre sobre la continuidad, luego de 2027 de políticas económicas que el mercado valora positivamente y cuyo rumbo, en términos generales, hoy no está en discusión.
El desafío, entonces, pasa por consolidar los resultados económicos y dar previsibilidad a futuro, en un mundo que hoy exige mucho más a los créditos como el argentino.
comentar