El riesgo país dio un nuevo salto y rompió la barrera de los 900 puntos

Las acciones argentinas que operan en Nueva York, en tanto, cayeron hasta 5,5%. Los bancos, como el Supervielle, son los más afectados, y también las firmas de servicios, como Edenor. Un caso aparte es Mercado Libre, que se derrumbaron 15%, a raíz de sus resultados trimestrales.

En Buenos Aires, el índice Merval perdió 2,8% en pesos y 3,9% en dólares.

JP Morgan sostiene que una reclasificación generaría ingresos pasivos por U$S 2.300 millones hacia la renta variable local.

La dinámica del riesgo país responde a una combinación de factores externos e idiosincráticos. Los mercados reaccionaron con alta volatilidad y en modo risk off al resultado electoral en Estados Unidos.

A eso se sumó un factor global previo que golpea de lleno a Argentina: el castigo que sufren los créditos más riesgosos. El exceso de deuda en la categoría CCC, en un contexto de tasas globales altas, produjo un desacople de los estratos más bajos de crédito y puso una vara más alta para los comparables. El spread entre CCC y B ya está en niveles de 1.000 puntos básicos.

También incorpora cierta incertidumbre sobre la continuidad, luego de 2027 de políticas económicas que el mercado valora positivamente y cuyo rumbo, en términos generales, hoy no está en discusión.

El desafío, entonces, pasa por consolidar los resultados económicos y dar previsibilidad a futuro, en un mundo que hoy exige mucho más a los créditos como el argentino.