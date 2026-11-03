El riesgo país trepó por encima de los 830 puntos y el dólar volvió a subir

La presión sobre los activos locales se produjo en un contexto internacional atravesado por la incertidumbre electoral en Estados Unidos, la volatilidad de los precios del petróleo y las tensiones en Medio Oriente. Sin embargo, los factores internos también tuvieron incidencia en el comportamiento del mercado. "Parte de la explicación parece estar en el horizonte electoral de 2027, que comienza a ganar peso en las cotizaciones", señalaron desde la consultora GMA Capital.

El dólar mayorista terminó la jornada a $1.551, con un aumento de $5,50 en comparación con el día anterior.

Por su parte, Outlier consideró que la principal inquietud de los inversores argentinos no está necesariamente relacionada con quién se impondrá en las elecciones estadounidenses, sino con el margen de acción que tendrá el secretario del Tesoro de ese país, Scott Bessent, una vez conocidos los resultados.

"A los activos locales no les importa tanto el resultado, sino cómo queda el gabinete de Trump post elecciones y si una derrota fuerte tiene consecuencias para los márgenes de libertad que tuvieron hasta acá Bessent y el Tesoro", sostuvo la firma. Además, recordó la importancia que tuvo el respaldo financiero de Washington antes de las elecciones argentinas de 2025.

En ese sentido, Outlier advirtió que una eventual reducción del margen de maniobra de Bessent y del Tesoro estadounidense podría profundizar el deterioro de los activos argentinos en la antesala de las elecciones presidenciales de 2027. Por el contrario, un resultado menos favorable de lo previsto para los demócratas podría generar cierto alivio entre los inversores.