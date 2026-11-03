El riesgo país trepó por encima de los 830 puntos y el dólar volvió a subir

El indicador elaborado por el JP Morgan se ubicó en los 831 puntos básicos, el valor más alto en un año. En el mercado minorista, la divisa estadounidense cerró a $1.570. Los bonos argentinos profundizaron su caída.
El riesgo país superó este martes los 830 puntos básicos y el dólar volvió a subir, en una jornada en la que los activos argentinos volvieron a reflejar la preocupación de los inversores. En medio de las elecciones legislativas de Estados Unidos, los bonos soberanos profundizaron sus caídas y el mercado comenzó a prestar especial atención al futuro del respaldo financiero de Washington al gobierno de Javier Milei.
Durante la segunda rueda de la semana, el riesgo país cerró en 831 unidades -el valor más alto en un año-, lo que representó un incremento de 26 puntos respecto del lunes (+3,2%). Para encontrar valores similares hay que remontarse a las elecciones de octubre de 2025, cuando llegó a superar los 1.000 puntos. En las primeras dos jornadas hábiles de noviembre, el indicador elaborado por el JP Morgan acumuló una suba de 44 unidades (+5,6%), mientras que desde enero avanzó 260 puntos (+45,5%).
En el mercado cambiario, el dólar mayorista terminó la jornada a $1.551, con un aumento de $5,50 (+0,36%) frente al cierre anterior. De esta manera, sumó un incremento de $17 (+1,11%) en las primeras dos ruedas de noviembre. Por su parte, el Banco Nación elevó otros $5 la cotización minorista y ubicó el precio de venta en $1.570. A pesar de estos movimientos, el tipo de cambio se mantuvo lejos del techo de la banda cambiaria, establecido en $1.955,71.
La deuda argentina también volvió a operar en terreno negativo. Los bonos soberanos en dólares registraron nuevas pérdidas, especialmente en los títulos de mayor plazo: los Globales retrocedieron un 0,5% en promedio en el tramo corto de la curva y un 1,5% en los vencimientos más largos.
La presión sobre los activos locales se produjo en un contexto internacional atravesado por la incertidumbre electoral en Estados Unidos, la volatilidad de los precios del petróleo y las tensiones en Medio Oriente. Sin embargo, los factores internos también tuvieron incidencia en el comportamiento del mercado. "Parte de la explicación parece estar en el horizonte electoral de 2027, que comienza a ganar peso en las cotizaciones", señalaron desde la consultora GMA Capital.
Por su parte, Outlier consideró que la principal inquietud de los inversores argentinos no está necesariamente relacionada con quién se impondrá en las elecciones estadounidenses, sino con el margen de acción que tendrá el secretario del Tesoro de ese país, Scott Bessent, una vez conocidos los resultados.
"A los activos locales no les importa tanto el resultado, sino cómo queda el gabinete de Trump post elecciones y si una derrota fuerte tiene consecuencias para los márgenes de libertad que tuvieron hasta acá Bessent y el Tesoro", sostuvo la firma. Además, recordó la importancia que tuvo el respaldo financiero de Washington antes de las elecciones argentinas de 2025.
En ese sentido, Outlier advirtió que una eventual reducción del margen de maniobra de Bessent y del Tesoro estadounidense podría profundizar el deterioro de los activos argentinos en la antesala de las elecciones presidenciales de 2027. Por el contrario, un resultado menos favorable de lo previsto para los demócratas podría generar cierto alivio entre los inversores.
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