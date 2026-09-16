El riesgo país volvió a subir y las acciones argentinas caen en Wall Street

El índice que elabora JP Morgan se ubicaba en 508 unidades este mediodía, mientras las acciones argentinas caían hasta 3,3% en Wall Street. La suba de tasas en Estados Unidos, en la previa de una decisión de la Fed, presiona sobre los activos argentinos.
El riesgo país, el indicador clave que elabora el banco JP Morgan y que mide la diferencia de rendimiento entre los bonos argentinos y los títulos del Tesoro de Estados Unidos, volvió a subir y se acercó a los 510 puntos básicos.
Esta subida coincidió con un clima adverso para la mayoría de las acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street, las cuales registraron caídas que llegaron al 3,3 por ciento.
A media jornada, el índice de riesgo país se ubicaba en los 508 puntos, lo que representó un incremento de dos unidades respecto al cierre de la sesión anterior. Esta variación negativa para el mercado local estuvo acompañada por un comportamiento dispar de los bonos soberanos en dólares.
Los analistas del sector privado señalaron que los títulos bajo legislación extranjera mostraron rumbos opuestos, donde el bono AL29D recortó un 0,2 por ciento y el AL41D retrocedió un 0,4 por ciento, mientras que el AE38D avanzó un 0,3 por ciento y el GD46D subió un 0,6 por ciento.
El impacto de la jornada global también se sintió con fuerza en el panel de las empresas argentinas que cotizan en Nueva York. Los papeles de Transportadora Gas del Sur lideraron las pérdidas con un retroceso del 3,3 por ciento, seguidos de cerca por Globant con una baja del 3,1 por ciento y Pampa Energía con una caída del 2,5 por ciento. En la vereda opuesta, solo algunas firmas lograron esquivar la tendencia negativa, como Tenaris, Banco Macro y Edenor, que anotaron mejoras moderadas de hasta el 0,6 por ciento.
El movimiento de los mercados estuvo condicionado por la evolución de las tasas de interés en Estados Unidos. Antes de conocerse una posible suba de la tasa por parte de la Reserva Federal, los bonos del Tesoro estadounidense comenzaron a operar con mayores rendimientos.
Los títulos norteamericanos a 10 años superaron el 5% de rendimiento, un nivel que no alcanzaban desde 2023. Este escenario suele impactar en los mercados emergentes, ya que puede generar una salida de inversiones hacia activos considerados de menor riesgo.
En ese contexto, una mayor rentabilidad de los bonos estadounidenses puede traducirse en una ampliación del riesgo país y en una presión sobre los bonos de países emergentes, entre ellos Argentina.
“Si las tasas estadounidenses se estabilizan tras la decisión y el riesgo país deja de ampliarse, los bonos podrían recuperar parte del terreno perdido aun con una Fed más restrictiva”, explicó Gustavo Araujo, jefe de Research de Criteria.
Por otra parte, en el mercado cambiario, el dólar oficial se mantenía estable y cotizaba a $1.530 para la venta en las pantallas del Banco Nación.