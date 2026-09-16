El riesgo país volvió a subir y las acciones argentinas caen en Wall Street

El impacto de la jornada global también se sintió con fuerza en el panel de las empresas argentinas que cotizan en Nueva York. Los papeles de Transportadora Gas del Sur lideraron las pérdidas con un retroceso del 3,3 por ciento, seguidos de cerca por Globant con una baja del 3,1 por ciento y Pampa Energía con una caída del 2,5 por ciento. En la vereda opuesta, solo algunas firmas lograron esquivar la tendencia negativa, como Tenaris, Banco Macro y Edenor, que anotaron mejoras moderadas de hasta el 0,6 por ciento.

El movimiento de los mercados estuvo condicionado por la evolución de las tasas de interés en Estados Unidos. Antes de conocerse una posible suba de la tasa por parte de la Reserva Federal, los bonos del Tesoro estadounidense comenzaron a operar con mayores rendimientos.

Los títulos norteamericanos a 10 años superaron el 5% de rendimiento, un nivel que no alcanzaban desde 2023. Este escenario suele impactar en los mercados emergentes, ya que puede generar una salida de inversiones hacia activos considerados de menor riesgo.

En ese contexto, una mayor rentabilidad de los bonos estadounidenses puede traducirse en una ampliación del riesgo país y en una presión sobre los bonos de países emergentes, entre ellos Argentina.

“Si las tasas estadounidenses se estabilizan tras la decisión y el riesgo país deja de ampliarse, los bonos podrían recuperar parte del terreno perdido aun con una Fed más restrictiva”, explicó Gustavo Araujo, jefe de Research de Criteria.

Por otra parte, en el mercado cambiario, el dólar oficial se mantenía estable y cotizaba a $1.530 para la venta en las pantallas del Banco Nación.