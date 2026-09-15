La UIA propuso medidas "de alivio" para las pymes: cuáles son

El pedido al gobierno se produce luego que la producción cayera 4,9% interanual en julio y acumulara una baja del 2,6% en lo que va del año, sin mayores perspectivas de reacción
La Unión Industrial Argentina (UIA) le envió este martes a la Subsecretaría PyME una serie de propuestas “para aliviar las dificultades que sufren” estas compañías, prorratear el aumento del costo de la electricidad, y bajar los encajes bancarios para que haya más dinero disponible y refinanciar las deudas.
Algunas de las propuestas enviadas para aliviar la presión fiscal son “la suspensión de embargos por 180 días, la migración entre planes de pago, la reducción de la tasa de financiación ARCA para pymes”, destacó la UIA a través de un comunicado.
También pidió “el diferimiento de vencimientos impositivos (IVA) de 180 días para actividades estacionales, la anualización de cargas sociales y la postergación de Contribuciones Patronales para economías regionales, además de una agilización en la devolución de saldos a favor de impuestos nacionales”.
Otro problema que sufre la industria -y sobre todo las pymes- “es el costo energético”, ya que varias pymes aparecen como Grandes Usuarios de la Distribuidora, lo cual “recibieron facturas con un incremento del orden del 90 al 100% en el costo básico, motivo por el cual se duplicó el costo del mes anterior y casi triplicó el valor de dos meses previos”.
En este marco, la UIA destacó la iniciativa de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba “para avanzar en un esquema de financiamiento de los cargos estabilizados del Mercado Eléctrico Mayorista” y le pidió al presidente Javier Milei “el establecimiento de cuotas para hacer frente a las facturas, y el prorrateo de los vencimientos”.
Con respecto al crédito, la central fabril pidió “eliminar por completo los impuestos en las operaciones de refinanciación de pasivos” y reducir el dinero que los bancos deben mantener indisponible (encajes), que en Argentina llega al 45% “un nivel considerablemente superior al observado en Brasil, cercano al 21%, y en Chile, del 9%”.
Esta diferencia “limita la capacidad de intermediación de los bancos y contribuye a mantener condiciones más restrictivas para la expansión del crédito productivo”, señaló el documento de la UIA.
La misma central fabril realizó una encuesta entre 600 empresas las cuales afirmaron que la mitad de ellas tuvo baja en sus ventas durante julio, al tiempo que cuatro de cada diez debieron bajar su producción ante la falta de demanda interna.
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