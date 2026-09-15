La UIA propuso medidas "de alivio" para las pymes: cuáles son

En este marco, la UIA destacó la iniciativa de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba “para avanzar en un esquema de financiamiento de los cargos estabilizados del Mercado Eléctrico Mayorista” y le pidió al presidente Javier Milei “el establecimiento de cuotas para hacer frente a las facturas, y el prorrateo de los vencimientos”.

Con respecto al crédito, la central fabril pidió “eliminar por completo los impuestos en las operaciones de refinanciación de pasivos” y reducir el dinero que los bancos deben mantener indisponible (encajes), que en Argentina llega al 45% “un nivel considerablemente superior al observado en Brasil, cercano al 21%, y en Chile, del 9%”.

Esta diferencia “limita la capacidad de intermediación de los bancos y contribuye a mantener condiciones más restrictivas para la expansión del crédito productivo”, señaló el documento de la UIA.

La misma central fabril realizó una encuesta entre 600 empresas las cuales afirmaron que la mitad de ellas tuvo baja en sus ventas durante julio, al tiempo que cuatro de cada diez debieron bajar su producción ante la falta de demanda interna.