El Riesgo País cayó a 485 puntos y tocó su nivel más bajo en el último mes

El Riesgo País, indicador de JP Morgan, retrocedió seis unidades y quedó en 485 puntos básicos, mientras los bonos soberanos operaron con resultados dispares.
El Riesgo País argentino volvió a retroceder este viernes y se ubicó en 485 puntos básicos, su menor nivel en casi un mes, en una jornada marcada por movimientos dispares de los activos locales y un escenario internacional favorable tras conocerse el último dato de inflación de Estados Unidos.
El indicador elaborado por JP Morgan, que mide la diferencia entre el rendimiento de los bonos argentinos y los títulos del Tesoro estadounidense, bajó seis unidades. De esta manera, volvió a acercarse a los 480 puntos que había alcanzado el 17 de agosto.
La mejora estuvo acompañada por un comportamiento mixto de los bonos soberanos en dólares. Entre los títulos bajo legislación extranjera, el AL29D avanzó 0,2% y el AL35D ganó 0,1%, mientras que el AE38D retrocedió 0,6% y el GD46D perdió 0,9%.
En el exterior, Wall Street operó con optimismo luego de conocerse la inflación estadounidense de agosto, que registró una suba mensual de 0,4%, por encima del dato de julio.
Pese a la aceleración de los precios, los inversores mantuvieron las expectativas de que la Reserva Federal avance con una reducción de las tasas de interés en su reunión de política monetaria de la próxima semana.
“Una lectura del CPI que valida niveles incómodos en la inflación genera sorpresivamente una reacción positiva en Wall Street, aunque sigue presionando a las tasas en dólares, dado que ya se anticipa una baja la semana próxima”, explicó el analista Gustavo Ber.
Las acciones argentinas negociadas en Nueva York, sin embargo, no acompañaron la tendencia. Loma Negra perdió 3,5%; BBVA y Cresud, 3,2%; Transportadora de Gas del Sur, otro 3,2%; y Telecom Argentina retrocedió 2,4%. Del lado positivo se ubicaron Globant, con una mejora de 2,9%, Tenaris, con 0,7%, y Ternium, con 0,6%.
En Buenos Aires, el S&P Merval cayó cerca de 2% en pesos y 1,8% medido en dólares al contado con liquidación. La atención de los inversores también estuvo concentrada en la licitación de deuda del Tesoro, en la que el Gobierno busca renovar vencimientos por $8,1 billones.
En el mercado cambiario, el dólar oficial retrocedió $5 y cerró a $1530 para la venta en el Banco Nación. El MEP terminó alrededor de $1536, mientras que el contado con liquidación se ubicó cerca de los $1594.
Por su parte, el petróleo continuó por encima de los US$100 por barril, aunque cedió frente a los máximos de la jornada anterior, cuando había superado los US$107 en medio de las renovadas tensiones en Medio Oriente. El Brent operó a US$104,4, mientras que el WTI se ubicó en torno a los US$100.