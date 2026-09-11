El Riesgo País cayó a 485 puntos y tocó su nivel más bajo en el último mes

A la espera de la reducción de tasas

Pese a la aceleración de los precios, los inversores mantuvieron las expectativas de que la Reserva Federal avance con una reducción de las tasas de interés en su reunión de política monetaria de la próxima semana.

“Una lectura del CPI que valida niveles incómodos en la inflación genera sorpresivamente una reacción positiva en Wall Street, aunque sigue presionando a las tasas en dólares, dado que ya se anticipa una baja la semana próxima”, explicó el analista Gustavo Ber.

Las acciones argentinas negociadas en Nueva York, sin embargo, no acompañaron la tendencia. Loma Negra perdió 3,5%; BBVA y Cresud, 3,2%; Transportadora de Gas del Sur, otro 3,2%; y Telecom Argentina retrocedió 2,4%. Del lado positivo se ubicaron Globant, con una mejora de 2,9%, Tenaris, con 0,7%, y Ternium, con 0,6%.

Caída del Merval

En Buenos Aires, el S&P Merval cayó cerca de 2% en pesos y 1,8% medido en dólares al contado con liquidación. La atención de los inversores también estuvo concentrada en la licitación de deuda del Tesoro, en la que el Gobierno busca renovar vencimientos por $8,1 billones.

En el mercado cambiario, el dólar oficial retrocedió $5 y cerró a $1530 para la venta en el Banco Nación. El MEP terminó alrededor de $1536, mientras que el contado con liquidación se ubicó cerca de los $1594.

Por su parte, el petróleo continuó por encima de los US$100 por barril, aunque cedió frente a los máximos de la jornada anterior, cuando había superado los US$107 en medio de las renovadas tensiones en Medio Oriente. El Brent operó a US$104,4, mientras que el WTI se ubicó en torno a los US$100.