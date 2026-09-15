Presupuesto 2027: el Gobierno proyecta 4% de crecimiento, 21,1% de inflación y dólar a $1.728

El proyecto prevé nuevamente un resultado fiscal positivo. Fuentes de Presidencia señalaron que “será la primera vez en nuestra historia con cuatro años consecutivos de superávit en la línea financiera, sin estar el país en default”. El Gobierno incorporó ese resultado como uno de los principales ejes de las proyecciones para el próximo ejercicio.

En materia comercial, el Ministerio de Economía estima exportaciones por más de 130.000 millones de dólares y un balance comercial favorable de bienes y servicios superior a los 15.000 millones de dólares. El Presupuesto establece así las principales previsiones sobre los recursos y gastos que el Estado ejecutará durante 2027.

Caputo confirmó en X que el Poder Ejecutivo enviará este martes el proyecto de Presupuesto 2027 a la Cámara de Diputados, de acuerdo con el plazo establecido por la Ley de Administración Financiera. El texto será analizado por el Congreso y también seguido de cerca por los gobernadores, en el marco de posibles acuerdos electorales con la Casa Rosada.

Hoy estaremos enviando al Congreso el Presupuesto 2027.

Será la primera vez en nuestra historia con 4 años consecutivos de superávit fiscal en la línea financiera, no estando el país en default. — totocaputo (@LuisCaputoAR) September 15, 2026

La discusión del Presupuesto también quedó vinculada con la agenda legislativa del oficialismo. Durante la reunión de la mesa política, Bullrich abordó el inicio del debate de la reforma electoral en las comisiones del Senado, donde se analizaban iniciativas vinculadas con Ficha Limpia y la obligatoriedad opcional de las PASO.

La senadora avanzó además en entendimientos con el PRO y el radicalismo de Chubut en torno a esos proyectos, mientras el oficialismo busca mejorar sus perspectivas de votos, que por el momento no son favorables. En paralelo, continúan las especulaciones sobre el futuro de las primarias.

Bullrich y Santiago Caputo fueron los primeros en retirarse de la reunión de la Casa Rosada, que continuó durante casi media hora más. Según se informó oficialmente, durante el encuentro también se analizó el tratamiento del resto de los proyectos que se encuentran en el Senado, mientras que el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional por Malvinas, que el oficialismo prevé enviar esta semana a Diputados, todavía se encuentra demorado.