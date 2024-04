El triste record de tener el arroz más caro del mundo

Así lo reveló un nuevo Informe preparado por la consultora Miglino & Asociados, que relevó el precio del arroz en más de 1.200 comercios de 15 provincias de todo el país y en lo que va del año detectó aumentos de entre el 80 y el 140 por ciento en lo que va de 2024, dependiendo del local de venta.

"Lo más caro son los super chinos con 20.000 puntos de venta y lo más barato los supermercados. Sin embargo y en todos los casos, venden el arroz a los precios más caros del mundo", indicó el trabajo.

Relevamiento en cadenas, minimercados y almacenes

La entidad aclaró que el muestreo abarcó 1.200 locales de todo el país, que incluyen a los supermercados La Anónima, Carrefour, Coto, ChangoMás, Día, Disco, Jumbo, Vea, Casino, supermercados chinos y almacenes, y se centró en las 8 marcas que se concentran el 99% del consumo de arroz en Argentina.

Según se indicó, dentro de los principales tipos de arroz que se comercializan en el país los argentinos consumen 40% de arroz largo fino, 50% de arroz doble carolina y 10% del tipo integral.

M Arroz en gondola.jpeg

Precios de hasta 4.400 pesos por kilo

Por otra parte, para este trabajo se tomó un precio promedio a partir de la marca más cara a la más barata. De ese modo el arroz largo fino quedó con un precio final por kilo de $ 3.000, el arroz doble carolina $ 3.500 y el arroz integral $ 4.400.

Tomando en consideración un dólar oficial de $881, que es la cotización que regía el día que se elaboró el informe, tenemos que el arroz largo fino cuesta el kilo en Argentina 3,40 dólares por kilo; el doble carolina 3,97 dólares y el integral 5 dólares.

"Esos precios están bastante lejos de lo que vale el mismo tipo de arroz por kilo en México, España, Brasil, Francia, Estados Unidos de América, Japón e Italia. Así para el arroz largo fino los precios en esos países son: España US 2,60, Francia US 2,90, Italia US 2,90, México US 2,10, Brasil US 1,99, Estados Unidos US 2,20, Japón US 3,00.

En el caso del arroz doble carolina esos valores son: España US 2,95, Francia US2,99, Italia US 2,99, México US 2,10, Brasil US 2,05, Estados Unidos US 2,40, Japón US3,00. Finalmente para el arroz integral los precios son los siguientes: España, Francia e Italia US 3,00 respectivamente, México US 2,70, Brasil US 2,90, Estados Unidos US 3,50 y Japón US3,90.

Carrefour.JPG

Brasil y Mèxico compran arroz argentino

"Es muy curioso apreciar estos valores porque Brasil y México le compran arroz a la Argentina para venderlo más barato que en nuestro país. Una muestra más de que los precios alocados continúan y solo comprando lo justo podremos empezar a ver como los precios caen y se estacionan en valores razonables como los que imperan en el resto del mundo", indicó Javier Miglino, titular de la consultora.

El informe precisó que Argentina exporta unas 600 mil toneladas de arroz elaborado, de las 42 millones que se comercializan a nivel mundial. El país tiene unos 1.000 campos en producción y en muchos casos, los productores primarios grandes integran en una misma empresa la etapa de secado, almacenaje y elaboración.

"En los últimos años, se presenta un crecimiento de la superficie media de las explotaciones arroceras/ganaderas y de la superficie sembrada de arroz, lo cual permite apreciar cambios en el régimen de tenencia de tierras", indicó.

Sin embargo -aclaró-, a pesar del crecimiento de la superficie media, especialmente en Entre Ríos -zona tradicionalmente arrocera- se destaca la persistencia de un estrato de pequeños empresarios, con diversos sistemas de tenencia que presentan un proceso de fuerte descapitalización, que se pone de manifiesto en una reducida inversión en instalaciones y maquinaria.