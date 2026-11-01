En octubre, las ventas de autos 0km cayeron por séptimo mes consecutivo

De cara a lo que viene, Beato expresó que “quedan dos meses, que históricamente son los más flojos, pero es probable que los transitemos con crecimiento interanual ya que las marcas acentuarán sus promociones y bonificaciones para cumplir sus objetivos anuales. Esperemos que así suceda porque eso nos permitirá empezar a proyectar un 2027 mejor que este”.

Entre las marcas, Toyota lideró nuevamente en el décimo mes del año con 6.947 unidades vendidas, seguida por Volkswagen (5.358) y Fiat, que completó el podio (5.039). Por detrás aparecen Ford (4.421), Chevrolet (3.863), Renault (3.064), Peugeot (2.316), Citroën (1.426), BYD (1.377) y Jeep (1.063).

Ranking de patentamiento de modelos en octubre de 2026

-Toyota Hilux: 2.820

-Volkswagen Amarok: 2.128

-Ford Ranger: 1.953

-Fiat Cronos: 1.799

-Ford Territory: 1.791

-Toyota Yaris Cross: 1.256

-Peugeot 208: 1.155

-Toyota Corolla Cross: 1.062

-Chevrolet Onix: 1.054

-Volkswagen Tera: 1.005