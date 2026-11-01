En octubre, las ventas de autos 0km cayeron por séptimo mes consecutivo

La baja fue del 12% interanual, según los datos publicados por ACARA. En comparación con septiembre pasado, retrocedieron el 8,4%. Cuáles fueron los modelos de vehículos más patentados.
Las ventas de autos 0km bajaron más del 8% mensual durante octubre, hasta las 45.965 unidades, y cayeron 12% en comparación con el mismo período de 2025. Los datos surgieron de un informe publicado por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), en el que también se destacó el séptimo desplome interanual consecutivo en el patentamiento de vehículos.
El descenso de octubre respecto al mismo mes de 2025 significó que se vendieron 6.566 vehículos menos que los 52.261 registrados hace un año. En la comparación mensual se produjo un declive del 8,4%, ya que en septiembre se habían patentado 50.207 rodados. De esta forma, en los diez meses acumulados del año se patentaron 481.852 unidades, lo que representa un 12,8% menos que en el mismo período de 2025, en el que se habían registrado 552.758 vehículos.
Al analizar la performance del mes pasado, el presidente de ACARA, Sebastián Beato, sostuvo que “en octubre continuó la recomposición del mercado automotor argentino, con nuevas marcas y modelos que siguen llegando y se suman a una oferta cada vez más amplia” y señaló que “este fenómeno tiene a las asiáticas como protagonistas, que arrancaron el año con una participación muy baja y ya superan el 11% del mercado”.
"Hoy se pueden encontrar muchas oportunidades en cuanto a precios y financiación y es lo que viene sosteniendo un buen nivel de actividad que, por quinto mes consecutivo, estuvo por encima de las 45.000 unidades mensuales, una estabilidad muy importante que añorábamos en la primera parte del año”, agregó.
De cara a lo que viene, Beato expresó que “quedan dos meses, que históricamente son los más flojos, pero es probable que los transitemos con crecimiento interanual ya que las marcas acentuarán sus promociones y bonificaciones para cumplir sus objetivos anuales. Esperemos que así suceda porque eso nos permitirá empezar a proyectar un 2027 mejor que este”.
Entre las marcas, Toyota lideró nuevamente en el décimo mes del año con 6.947 unidades vendidas, seguida por Volkswagen (5.358) y Fiat, que completó el podio (5.039). Por detrás aparecen Ford (4.421), Chevrolet (3.863), Renault (3.064), Peugeot (2.316), Citroën (1.426), BYD (1.377) y Jeep (1.063).
-Toyota Hilux: 2.820
-Volkswagen Amarok: 2.128
-Ford Ranger: 1.953
-Fiat Cronos: 1.799
-Ford Territory: 1.791
-Toyota Yaris Cross: 1.256
-Peugeot 208: 1.155
-Toyota Corolla Cross: 1.062
-Chevrolet Onix: 1.054
-Volkswagen Tera: 1.005
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