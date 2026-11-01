Uno por uno, los feriados por la visita del Papa León XIV a la Argentina

-Martes 10 de noviembre: feriado exclusivo para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Córdoba.

-Miércoles 11 de noviembre: feriado únicamente en la provincia de Buenos Aires.

León XIV llegará el próximo domingo 8 de noviembre a la Argentina.

Los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires y de Córdoba más beneficiados por el calendario especial. Al sumarse el fin de semana al feriado nacional del lunes 9 y al feriado local del martes 10, podrán disfrutar de un fin de semana extralargo de cuatro días consecutivos, desde el sábado 7 hasta el martes 10 de noviembre.

En el Decreto 1103/2026, el Gobierno declaró "de interés nacional la visita oficial a la República Argentina de Su Santidad el Papa León XIV y las actividades oficiales, institucionales, protocolares y de organización vinculadas con dicha visita”.

Además, dispuso la creación, "en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de ministros la Unidad Ejecutora Especial Temporaria ‘Visita de Su Santidad el Papa León XIV’ que tendrá por objeto planificar, coordinar, articular y conducir las acciones necesarias para la organización y realización de dicha visita y para el cumplimiento de las obligaciones directamente derivadas de ella”.

La citada Unidad se encargará, entre otras cosas, de "coordinar y conducir las acciones de la Administración Pública Nacional vinculadas con la organización y realización de la visita oficial" del Santo Padre. También