Milei criticó a Domingo Cavallo, a los políticos, y a los periodistas ante universitarios

El presidente habló de su próximo libro “La política como moral” durante una charla en una casa de estudios privada
El presidente Javier Milei brindo esta tarde una charla en la Universidad Torcuato Di Tella, donde cuestionó al ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, quien los había criticado con anterioridad sus medidas cambiarias, a los políticos, que solo piensan en “ganar elecciones, y a los periodistas "que no escuchan" lo que dicen.
El mandatario, en un salón de esta universidad situada en el porteño barrió de Núñez, calificó ante medio millar de alumnos, como de “impresentable” al ex-ministro de Economía, Domingo Cavallo, quien había dicho que fue “una burrada” cómo el Gobierno desmontó el cepo cambiario, primero para las personas, y lentamente para las empresas.
“Este impresentable (por Cavallo) nacionalizó la deuda en 1982, usó a los argentinos para pagar lo que se habían timbeado y le exigió a Erman González hacer el Plan Bonex. Así estabiliza cualquiera; nosotros, en cambio, estuvimos seis remando para limpiar el balance del Banco Central”, afirmó Milei.
El mandatario afirmó que “la política como moral” va a ser el tema de su próximo libro. “Va a salir en noviembre y va a tener tres tomos; lo interesante es el tercero: la bitácora que hicimos durante los primeros 30 meses de gobierno, un punteo de 400 hojas”.
Aseguró que para “los políticos son capaces de mentir con tal de ganar elecciones. En el fondo lo que están viendo es un ser detestable, ególatra”, afirmo Milei quien dijo sentirse “raro” de estar hablando con “alguien que no sea un ministro”, en referencia a los alumnos
Sin embargo, la primera parte de su discurso fue criticar, otra vez, a los periodistas, a los que calificó como “esos seres cargados de maldad” que “si se tomaran un segundo para escuchar, no dirían las estupideces que dicen”.
Los periodistas. “Me odian porque les corté la pauta oficial y porque son de izquierda, que no vendría a ser mi posición ideológica”, enfatizó.
Luego prometió que, si los argentinos lo votan y le permiten gobernar hasta 2031, “les estaríamos devolviendo 500 millones de dólares en baja de impuestos”. “¡Vaya que eso es liberarlos!”, exclamó.
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