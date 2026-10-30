Milei criticó a Domingo Cavallo, a los políticos, y a los periodistas ante universitarios

Aseguró que para “los políticos son capaces de mentir con tal de ganar elecciones. En el fondo lo que están viendo es un ser detestable, ególatra”, afirmo Milei quien dijo sentirse “raro” de estar hablando con “alguien que no sea un ministro”, en referencia a los alumnos

Sin embargo, la primera parte de su discurso fue criticar, otra vez, a los periodistas, a los que calificó como “esos seres cargados de maldad” que “si se tomaran un segundo para escuchar, no dirían las estupideces que dicen”.

Los periodistas. “Me odian porque les corté la pauta oficial y porque son de izquierda, que no vendría a ser mi posición ideológica”, enfatizó.

Luego prometió que, si los argentinos lo votan y le permiten gobernar hasta 2031, “les estaríamos devolviendo 500 millones de dólares en baja de impuestos”. “¡Vaya que eso es liberarlos!”, exclamó.