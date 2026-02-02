Indec: cómo es la nueva medición de inflación que postergó el Gobierno

El ministro de Economía, Luis Caputo, explicó que la actualización estaba prevista inicialmente para enero, pero que junto al presidente Javier Milei optaron por aplazarla hasta que el proceso de desinflación esté plenamente consolidado. “No queremos dar lugar a especulaciones”, sostuvo el funcionario, al advertir que un cambio metodológico en este contexto podría generar sospechas de manipulación, aun cuando la inflación continúe bajando. En la misma línea, el jefe de gabinete, Manuel Adorni remarcó que el objetivo oficial es que los datos sigan siendo comparables con los últimos dos años.

Mayor peso de los servicios

En la práctica, la nueva medición implicaba una modificación relevante en la estructura de la canasta del IPC, el esquema preveía darle mayor peso a los servicios, como vivienda, electricidad, gas, transporte y comunicaciones, y reducir la incidencia de rubros tradicionales como alimentos, bebidas, indumentaria y calzado, en línea con los hábitos de consumo más recientes.

Según estimaciones privadas, “Alimentos y bebidas no alcohólicas” iba a pasar de representar el 26,9% actual a 22,7% de la canasta, mientras que “Prendas de vestir y calzado” bajaría del 9,9% al 6,8%. En contrapartida, “Vivienda, electricidad, gas y otros” subiría del 9,4% al 14,5%, y “Transporte” del 11% al 14,3%. Por ahora, esos cambios quedarán en suspenso y el INDEC continuará utilizando los ponderadores vigentes.