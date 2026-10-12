Fin de semana largo: viajó un 3,5% más de turistas que el año pasado

El balance del fin de semana largo

Una de las claves de este fin de semana largo fue el movimiento de los turistas en el transporte aéreo. Aerolíneas Argentinas registró 160.532 reservas para viajar entre el 9 y el 12 de octubre, con un crecimiento interanual del 16% en los vuelos de cabotaje y una ocupación del 88% en esas rutas. Bariloche, Córdoba, Mendoza, Puerto Iguazú y Ushuaia se destacaron entre los destinos más elegidos.

Al igual que en los feriados largos anteriores, el comportamiento de los turistas volvió a mostrar una fuerte presencia de viajes de cercanía, reservas de último momento y decisiones de consumo selectivas. "En muchas provincias, las reservas anticipadas fueron moderadas y mejoraron sobre la fecha", indicó CAME.

Los mejores desempeños, agregó la entidad de la mediana empresa, se concentraron en destinos que combinaron grandes acontecimientos, gastronomía, naturaleza y propuestas culturales. La Fiesta Nacional de la Cerveza, en Villa General Belgrano (Córdoba); Bariloche a la Carta, en Río Negro; el Harlem Festival, en Santa Fe; y la Fiesta Nacional del Caballo, en Tucumán, fueron algunos de los eventos destacados.

Respecto de las expectativas iniciales, los mejores resultados se observaron en algunas localidades de Tucumán, Córdoba, Catamarca y Santa Fe, mientras que en la Patagonia sobresalieron Bariloche y Puerto Madryn, ambos lugares con ocupaciones cercanas al 80%. En cambio, destinos como Posadas y algunas regiones de Chaco mostraron un movimiento más limitado.

Cuánto costó viajar en familia

Una familia tipo de cuatro integrantes necesitó, en promedio, $1.072.600 para cubrir transporte en micro y alojamiento durante el fin de semana largo, de acuerdo con un relevamiento del Instituto de Economía de la UADE. El monto representó el 53% de un salario formal promedio y fue un 4,2% más alto en términos reales que un año atrás.

Este cálculo, vale aclarar, no incluyó comidas, excursiones ni otros gastos, lo que elevó aún más el presupuesto necesario para viajar por el país.