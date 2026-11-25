Thorsten Groeger, negociador jefe del sindicato, describió el clima de las conversaciones con una frase: "El ambiente en las negociaciones era más frío que fuera".

Los trabajadores ya advirtieron que podrían recurrir a una huelga si la compañía avanza con las modificaciones laborales. La próxima ronda de negociaciones está prevista para el 15 de diciembre y será la última oportunidad para alcanzar un entendimiento antes del comienzo de 2027.

Los ataúdes utilizados durante la protesta simbolizaron el temor de los empleados por el futuro laboral dentro de Volkswagen.

El desacuerdo se produce en un contexto de presión sobre los costos de producción y de incertidumbre respecto del futuro de las plantas industriales alemanas.

La industria automotriz alemana, bajo presión

El conflicto de Volkswagen refleja las dificultades que atraviesa uno de los sectores centrales de la economía alemana. Durante décadas, fabricantes como Volkswagen, BMW y Mercedes-Benz sostuvieron buena parte de su competitividad a partir de las ventas internacionales, que les permitían compensar los elevados costos de producir en Alemania.

Sin embargo, ese modelo enfrenta nuevos obstáculos. La competencia de los fabricantes chinos, los aranceles impuestos por Estados Unidos y el debilitamiento de la demanda internacional afectan los ingresos de las automotrices europeas.

A estos factores se suman el encarecimiento de la producción, la necesidad de revisar inversiones y los planes de reducción de personal. También existe preocupación por el posible cierre de algunas plantas industriales.

La próxima ronda de negociaciones entre Volkswagen e IG Metall está prevista para el 15 de diciembre.

En ese escenario, las diferencias entre las compañías y los sindicatos se profundizan. La discusión ya no se limita a los salarios y las prestaciones, sino que también involucra el mantenimiento de los puestos de trabajo y el futuro de la producción automotriz en Alemania.