Los empleados se movilizaron en la ciudad de Emden contra el congelamiento salarial y la reducción de beneficios previstos por Volkswagen. Las negociaciones con el sindicato continúan.
Unos 4.500 trabajadores de Volkswagen participaron de una protesta en la ciudad alemana de Emden, donde utilizaron ataúdes negros para expresar su rechazo al plan de reducción de costos de la compañía. La movilización se realizó el martes, en medio de las negociaciones entre la automotriz y el sindicato IG Metall, y estuvo acompañada por advertencias de una posible huelga.
Los manifestantes llevaron pancartas, hicieron sonar bocinas y corearon consignas en las que aseguraban estar "listos para la huelga". Algunos de ellos trasladaron ataúdes negros con las palabras "futuro" y "confianza" escritas sobre sus superficies, en referencia a la incertidumbre que atraviesa el personal frente a las medidas anunciadas por la empresa.
El conflicto se originó después de que Volkswagen comunicara su intención de congelar los salarios de sus empleados en Alemania durante 2027 y 2028, además de reducir distintas prestaciones sociales. La propuesta también contempla aumentar la jornada laboral sin una modificación proporcional de las remuneraciones.
La manifestación coincidió con las conversaciones entre los directivos de Volkswagen y los representantes de IG Metall, uno de los principales sindicatos industriales de Alemania. El objetivo de las reuniones es alcanzar un acuerdo que permita evitar una escalada del conflicto laboral.
Thorsten Groeger, negociador jefe del sindicato, describió el clima de las conversaciones con una frase: "El ambiente en las negociaciones era más frío que fuera".
Los trabajadores ya advirtieron que podrían recurrir a una huelga si la compañía avanza con las modificaciones laborales. La próxima ronda de negociaciones está prevista para el 15 de diciembre y será la última oportunidad para alcanzar un entendimiento antes del comienzo de 2027.
El desacuerdo se produce en un contexto de presión sobre los costos de producción y de incertidumbre respecto del futuro de las plantas industriales alemanas.
El conflicto de Volkswagen refleja las dificultades que atraviesa uno de los sectores centrales de la economía alemana. Durante décadas, fabricantes como Volkswagen, BMW y Mercedes-Benz sostuvieron buena parte de su competitividad a partir de las ventas internacionales, que les permitían compensar los elevados costos de producir en Alemania.
Sin embargo, ese modelo enfrenta nuevos obstáculos. La competencia de los fabricantes chinos, los aranceles impuestos por Estados Unidos y el debilitamiento de la demanda internacional afectan los ingresos de las automotrices europeas.
A estos factores se suman el encarecimiento de la producción, la necesidad de revisar inversiones y los planes de reducción de personal. También existe preocupación por el posible cierre de algunas plantas industriales.
En ese escenario, las diferencias entre las compañías y los sindicatos se profundizan. La discusión ya no se limita a los salarios y las prestaciones, sino que también involucra el mantenimiento de los puestos de trabajo y el futuro de la producción automotriz en Alemania.
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