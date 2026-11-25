El mayorista superó por primera vez los $1.600, mientras que el "blue" trepó $10 y se vendió a $1.710. El índice del banco JP Morgan tuvo un leve retroceso.
En la segunda rueda hábil de la semana corta por el feriado del último lunes, el dólar oficial minorista volvió a cotizar en alza y cerró en un máximo de $1.630 para la venta en el Banco de la Nación. La divisa estadounidense acumuló un avance de $150 (+10,1%) en lo que va de este año, y casi la mitad de esa suba se concentró en noviembre (+4,5%).
Por su parte, el tipo de cambio oficial mayorista dio un salto de $11,15 y, por primera vez, se ubicó en $1.603,50. La cifra registrada este miércoles marcó un nuevo máximo nominal histórico, aunque todavía se mantuvo un 23,6% por debajo del techo de la banda de flotación, situada en $1.982,89.
El dólar "blue" trepó $10 y se vendió a $1.710 en las cuevas y "arbolitos" que operan en el microcentro porteño. En este caso, también significó un récord nominal histórico y acumuló un alza de $180 en lo que va de 2026 (+11,7%).
Entre los tipos de cambio financieros, el MEP cedió 1,3% hasta los $1.669,39, mientras que el contado con liquidación (CCL) concluyó la rueda a $1760,88, unos $35,10 menos que el cierre del martes (-2%).
En medio de las tensiones cambiarias, el Banco Centro completó su tercera rueda consecutiva sin comprar dólares en el mercado oficial de cambios. Las reservas internacionales brutas mostraron una recuperación marginal de U$S4 millones, después de sufrir ayer la segunda mayor caída del mes.
El indicador del banco JP Morgan continuó por encima de la barrera de los 1.100 puntos básicos durante gran parte de la jornada, aunque logró revertir ese escenario sobre el cierre, y terminó en 1.067 puntos básicos, aunque ese valor sigue siendo uno de los más altos desde las elecciones legislativas del año pasado.
La baja del riesgo país estuvo impulsada por una recuperación de hasta el 2% en los bonos soberanos en dólares y un rebote en los papeles argentinos que cotizan en Nueva York, encabezados por Telecom (+4,8%) y Grupo Financiero Galicia (+4,2%), en sintonía con el repunte de Wall Street.
De todos modos, el alivio diario no alcanzó para revertir el deterioro mensual. El índice acumula una suba cercana al 35% en lo que va de noviembre y casi triplica el piso de 402 puntos alcanzado en julio pasado, lo que demuestra la cautela de los inversores.
Detrás de la volatilidad confluyen el ingreso técnico de la economía en recesión, confirmado por el último dato de actividad del Indec, la lenta acumulación de reservas y la incertidumbre por los vencimientos de deuda de 2027, estimados en 28.000 millones de dólares.
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