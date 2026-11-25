En medio de las tensiones cambiarias, el Banco Centro completó su tercera rueda consecutiva sin comprar dólares en el mercado oficial de cambios. Las reservas internacionales brutas mostraron una recuperación marginal de U$S4 millones, después de sufrir ayer la segunda mayor caída del mes.

Leve baja del riesgo país

El indicador del banco JP Morgan continuó por encima de la barrera de los 1.100 puntos básicos durante gran parte de la jornada, aunque logró revertir ese escenario sobre el cierre, y terminó en 1.067 puntos básicos, aunque ese valor sigue siendo uno de los más altos desde las elecciones legislativas del año pasado.

La baja del riesgo país estuvo impulsada por una recuperación de hasta el 2% en los bonos soberanos en dólares y un rebote en los papeles argentinos que cotizan en Nueva York, encabezados por Telecom (+4,8%) y Grupo Financiero Galicia (+4,2%), en sintonía con el repunte de Wall Street.

De todos modos, el alivio diario no alcanzó para revertir el deterioro mensual. El índice acumula una suba cercana al 35% en lo que va de noviembre y casi triplica el piso de 402 puntos alcanzado en julio pasado, lo que demuestra la cautela de los inversores.

Detrás de la volatilidad confluyen el ingreso técnico de la economía en recesión, confirmado por el último dato de actividad del Indec, la lenta acumulación de reservas y la incertidumbre por los vencimientos de deuda de 2027, estimados en 28.000 millones de dólares.