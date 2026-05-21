Fuerte aumento de la actividad económica impulsada por el agro y la minería

La economía en marzo tuvo un crecimiento interanual del 5,5% y un alza del 3,5% con respecto a febrero.
La actividad económica avanzó en marzo un 5,5% respecto del mismo mes del año pasado, lo que resultó el mayor avance interanual desde junio de 2025, al avez que aumentó 3,5% en comparación a febrero, informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).
El crecimiento del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) del 3,5% mensual en el tercer mes del año llega luego de haber caído 2,7% en febrero y 0,2% en enero. De este modo, en el acumulado del primer trimestre, el EMAE fue 1,7%.
El agro y la minería volvieron a traccionar el índice general. Junto con la industria manufacturera, aportaron 2,7 puntos porcentuales (p.p.) al crecimiento interanual.
Con relación a igual mes de 2025, catorce de los quince sectores de actividad que conforman el EMAE registraron subas interanuales en marzo.
Se destacaron Pesca (30,9% i.a.) y Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (17,9% i.a.). La actividad de Agricultura y ganadería (17,9% i.a.) fue a su vez la de mayor incidencia positiva en la variación interanual del EMAE, seguida de Industria manufacturera (4,6% i.a.) y Explotación de minas y canteras (16,3% i.a.). La suma de estos sectores aportó 2,7 puntos porcentuales (p.p.) al crecimiento interanual del EMAE.
Por su parte, solo Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria (-1,2% i.a.) registró una caída en la comparación interanual y le restó 0,1 p.p. a la variación interanual del EMAE.
El ministro de Economía Luis Caputo destacó el resultado del EMAE y entabló los principales indicadores que argumentaron la suba en el tercer mes.
"En marzo el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró un crecimiento de 3,5% mensual en la serie desestacionalizada y de 5,5% en la comparación con igual mes de 2025 Con este registro, el EMAE desestacionalizado acumuló un crecimiento de 0,5% en relación a diciembre de 2025 y se ubicó en un nuevo máximo histórico 14 de los 15 sectores del EMAE registraron crecimiento en la comparación interanual", escribió
Y agregó: "En términos de su incidencia sobre el nivel general, se destacaron las subas en Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura (+17,9% i.a.), Industria Manufacturera (+4,6% i.a.), Explotación de Minas y Canteras (+16,3% i.a.) y Transporte y Comunicaciones (+4,7% i.a.) El indicador tendencia-ciclo, que permite analizar la dinámica de largo plazo de la serie, creció 0,4% m/m y acumuló 25 meses consecutivos de crecimiento".
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