Fuerte aumento de la actividad económica impulsada por el agro y la minería

Se destacaron Pesca (30,9% i.a.) y Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (17,9% i.a.). La actividad de Agricultura y ganadería (17,9% i.a.) fue a su vez la de mayor incidencia positiva en la variación interanual del EMAE, seguida de Industria manufacturera (4,6% i.a.) y Explotación de minas y canteras (16,3% i.a.). La suma de estos sectores aportó 2,7 puntos porcentuales (p.p.) al crecimiento interanual del EMAE.

Por su parte, solo Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria (-1,2% i.a.) registró una caída en la comparación interanual y le restó 0,1 p.p. a la variación interanual del EMAE.

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En marzo el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró un crecimiento de 3,5% mensual en la serie desestacionalizada y de 5,5% en la comparación con igual mes de 2025

Con este… — totocaputo (@LuisCaputoAR) May 21, 2026

El mensaje de Luis Caputo

El ministro de Economía Luis Caputo destacó el resultado del EMAE y entabló los principales indicadores que argumentaron la suba en el tercer mes.

"En marzo el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró un crecimiento de 3,5% mensual en la serie desestacionalizada y de 5,5% en la comparación con igual mes de 2025 Con este registro, el EMAE desestacionalizado acumuló un crecimiento de 0,5% en relación a diciembre de 2025 y se ubicó en un nuevo máximo histórico 14 de los 15 sectores del EMAE registraron crecimiento en la comparación interanual", escribió

Y agregó: "En términos de su incidencia sobre el nivel general, se destacaron las subas en Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura (+17,9% i.a.), Industria Manufacturera (+4,6% i.a.), Explotación de Minas y Canteras (+16,3% i.a.) y Transporte y Comunicaciones (+4,7% i.a.) El indicador tendencia-ciclo, que permite analizar la dinámica de largo plazo de la serie, creció 0,4% m/m y acumuló 25 meses consecutivos de crecimiento".