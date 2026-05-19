La UIA le pidió al Gobierno medidas para reactivar la economía

La cúpula de la entidad fabril mantuvo un encuentro con el ministro de Economía, Luis Caputo, y el secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne.
La cúpula de la Unión Industrial Argentina (UIA) mantuvo una reunión con el ministro de Economía, Luis Caputo, y el secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne, donde analizaron la situación actual del sector y avanzaron sobre una agenda vinculada a la competitividad y el desarrollo productivo.
En la reunión se trataron temas sobre el desarrollo del mercado de capitales, con el objetivo de "reducir el costo financiero de las empresas" y la continuidad de la reducción de impuestos nacionales para "mejorar la competitividad de los bienes transables".
La comitiva de la entidad fabril fue encabezada por su presidente, Martín Rappallini, quien estuvo acompañado por David Uriburu, Rodrigo Pérez Graziano, Luis Tendlarz y Eduardo Nougués. Este encuentro fue el tercero en los últimos 6 meses.
La UIA describió el panorama actual de la actividad industrial, y expuso "su preocupación por la demora en la reactivación de algunos sectores -lo que afecta a la industria en general y especialmente a las PyMEs-, así como también en las distorsiones que persisten para la actividad productiva en materia tributaria, financiera, logística y laboral".
La reducción gradual del costo argentino "es fundamental para que los sectores que compiten globalmente puedan desarrollarse en igualdad de condiciones y sostener inversión, empleo y crecimiento".
Además, la UIA presentó propuestas para fomentar la actividad, facilitar el financiamiento de las PyMEs y morigerar la presión impositiva, y planteó una agenda específica orientada a aliviar la situación financiera de las industrias, "que incluyó la suspensión de embargos y ejecuciones fiscales, la ampliación de herramientas de reducción de contribuciones patronales para sectores en crisis y la postergación del pago de contribuciones patronales para economías regionales".
En materia tributaria, planteó "la posibilidad de una reducción gradual de impuestos, acompañada por la consolidación fiscal", la generación de recursos y el crecimiento económico. Se discutió, entre otras propuestas, "la posibilidad de alcanzar un nuevo consenso fiscal entre la Nación, las provincias y los municipios para la baja de impuestos" para la industria, a fin de darle mayor competitividad ya que "es un sector transable, que compite todos los días con productos y empresas del mundo".
En ese sentido, la UIA planteó que la industria viene realizando "un importante esfuerzo de adecuación y reordenamiento para adaptarse a las nuevas condiciones de competencia internacional".
Los representantes de la entidad acordaron continuar el trabajo técnico con el equipo encabezado por Pablo Lavigne y mantener una nueva reunión de seguimiento con el Ministro dentro de los próximos 60 días, de manera de evaluar la evolución de la actividad económica y los avances de la agenda planteada.
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