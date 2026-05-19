La UIA le pidió al Gobierno medidas para reactivar la economía

La reducción gradual del costo argentino "es fundamental para que los sectores que compiten globalmente puedan desarrollarse en igualdad de condiciones y sostener inversión, empleo y crecimiento".

Además, la UIA presentó propuestas para fomentar la actividad, facilitar el financiamiento de las PyMEs y morigerar la presión impositiva, y planteó una agenda específica orientada a aliviar la situación financiera de las industrias, "que incluyó la suspensión de embargos y ejecuciones fiscales, la ampliación de herramientas de reducción de contribuciones patronales para sectores en crisis y la postergación del pago de contribuciones patronales para economías regionales".

image Martín Rappallini, presidente de la UIA

En materia tributaria, planteó "la posibilidad de una reducción gradual de impuestos, acompañada por la consolidación fiscal", la generación de recursos y el crecimiento económico. Se discutió, entre otras propuestas, "la posibilidad de alcanzar un nuevo consenso fiscal entre la Nación, las provincias y los municipios para la baja de impuestos" para la industria, a fin de darle mayor competitividad ya que "es un sector transable, que compite todos los días con productos y empresas del mundo".

En ese sentido, la UIA planteó que la industria viene realizando "un importante esfuerzo de adecuación y reordenamiento para adaptarse a las nuevas condiciones de competencia internacional".

Los representantes de la entidad acordaron continuar el trabajo técnico con el equipo encabezado por Pablo Lavigne y mantener una nueva reunión de seguimiento con el Ministro dentro de los próximos 60 días, de manera de evaluar la evolución de la actividad económica y los avances de la agenda planteada.