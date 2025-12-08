Sociedad |

AUH: cómo cobrar un extra antes de fin de año

ANSES recuerda que, presentando la Libreta de la Asignación Universal por Hijo (AUH), podés acceder al 20% del complemento acumulado durante el 2024.

El organismo perteneciente al Ministerio de Capital Humano recuerda que, presentando la Libreta de la Asignación Universal por Hijo (AUH) correspondiente al 2025 antes del 31 de diciembre, se puede acceder al extra. Este trámite puede realizarse a través de mi ANSES, desde la web o la app.

Con esta presentación, las familias acreditan el cumplimiento de los controles de salud, el esquema de vacunación y la educación de sus niños y adolescentes, lo que permite acceder al 20% del complemento acumulado durante todo el 2024. Cabe aclarar que el formulario generado desde la web oficial es el único válido para realizar el trámite en mi ANSES y debe presentarse una vez completado y verificado por las autoridades sanitarias y escolares.

Cómo realizar la presentación digital:

  1. Ingresar a mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
  2. En la sección Hijos > Libreta AUH, consultar la información de las personas a cargo y corroborar que sea correcta.
  3. Si falta completar alguna sección (educación, salud o vacunación), seleccionar Generar Libreta para descargarla o enviarla por correo electrónico.
  4. Imprimir el formulario y llevarlo al centro de salud o establecimiento educativo para que sea completado y firmado.
  5. Una vez completo, sacar una foto del formulario sobre una superficie plana y bien iluminada, donde se vean claramente las cuatro esquinas. La imagen debe ser JPG y pesar menos de 3 MB.
  6. Ingresar nuevamente a mi ANSES, seleccionar Hijos > Libreta AUH > Subir Libreta AUH y seguir las instrucciones.
  7. Para confirmar la finalización del trámite, el titular recibirá un correo electrónico indicando que la presentación fue realizada con éxito.

ADEMÁS: Inflación: se disparó el precio de la carne y en un mes subió el 5,9%

Además, ANSES otorgará en diciembre un incremento del 2,42% a los titulares de la Asignación Universal por Hijo, correspondiente a la actualización por la inflación de octubre. Esta suba impacta en la AUH, destinada a familias con menores de 18 años que cumplan los requisitos, alcanzando a alrededor de 2,5 millones de hogares y beneficiando a más de 4 millones de niños y adolescentes.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados