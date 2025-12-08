AUH: cómo cobrar un extra antes de fin de año

ANSES recuerda que, presentando la Libreta de la Asignación Universal por Hijo (AUH), podés acceder al 20% del complemento acumulado durante el 2024.
El organismo perteneciente al Ministerio de Capital Humano recuerda que, presentando la Libreta de la Asignación Universal por Hijo (AUH) correspondiente al 2025 antes del 31 de diciembre, se puede acceder al extra. Este trámite puede realizarse a través de mi ANSES, desde la web o la app.
Con esta presentación, las familias acreditan el cumplimiento de los controles de salud, el esquema de vacunación y la educación de sus niños y adolescentes, lo que permite acceder al 20% del complemento acumulado durante todo el 2024. Cabe aclarar que el formulario generado desde la web oficial es el único válido para realizar el trámite en mi ANSES y debe presentarse una vez completado y verificado por las autoridades sanitarias y escolares.
Cómo realizar la presentación digital:
Además, ANSES otorgará en diciembre un incremento del 2,42% a los titulares de la Asignación Universal por Hijo, correspondiente a la actualización por la inflación de octubre. Esta suba impacta en la AUH, destinada a familias con menores de 18 años que cumplan los requisitos, alcanzando a alrededor de 2,5 millones de hogares y beneficiando a más de 4 millones de niños y adolescentes.
