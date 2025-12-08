AUH: cómo cobrar un extra antes de fin de año

Con esta presentación, las familias acreditan el cumplimiento de los controles de salud, el esquema de vacunación y la educación de sus niños y adolescentes, lo que permite acceder al 20% del complemento acumulado durante todo el 2024. Cabe aclarar que el formulario generado desde la web oficial es el único válido para realizar el trámite en mi ANSES y debe presentarse una vez completado y verificado por las autoridades sanitarias y escolares.

Cómo realizar la presentación digital:

Ingresar a mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social. En la sección Hijos > Libreta AUH, consultar la información de las personas a cargo y corroborar que sea correcta. Si falta completar alguna sección (educación, salud o vacunación), seleccionar Generar Libreta para descargarla o enviarla por correo electrónico. Imprimir el formulario y llevarlo al centro de salud o establecimiento educativo para que sea completado y firmado. Una vez completo, sacar una foto del formulario sobre una superficie plana y bien iluminada, donde se vean claramente las cuatro esquinas. La imagen debe ser JPG y pesar menos de 3 MB. Ingresar nuevamente a mi ANSES, seleccionar Hijos > Libreta AUH > Subir Libreta AUH y seguir las instrucciones. Para confirmar la finalización del trámite, el titular recibirá un correo electrónico indicando que la presentación fue realizada con éxito.

Además, ANSES otorgará en diciembre un incremento del 2,42% a los titulares de la Asignación Universal por Hijo, correspondiente a la actualización por la inflación de octubre. Esta suba impacta en la AUH, destinada a familias con menores de 18 años que cumplan los requisitos, alcanzando a alrededor de 2,5 millones de hogares y beneficiando a más de 4 millones de niños y adolescentes.