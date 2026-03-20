Gastos en servicios públicos: en el AMBA supera, en promedio, los $213.000 mensuales por hogar

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En cuanto a la energía, un usuario de ingresos altos (N1) paga en promedio $49.462 por electricidad y $28.025 por gas natural, mientras que la factura media de agua se ubicó en $35.045.

El informe detalla que "los incrementos de tarifas en todos los servicios explican el aumento de la canasta" y que el transporte se mantiene como el gasto de mayor peso sobre los ingresos del hogar.

Actualmente, los hogares del AMBA abonan tarifas que cubren, en promedio, el 65% de los costos de los servicios, mientras que el Estado nacional financia el 35% restante.

El reporte oficial indica que "en marzo se mantiene el nivel de cobertura en el 65%", tras un salto de 13 puntos porcentuales ocurrido entre enero y febrero por el nuevo esquema de subsidios.

Desde diciembre de 2023, la canasta de servicios públicos en la región se incrementó un 591%.

En el mismo periodo, el índice general de precios aumentó un 203%.

El gasto total en servicios representa hoy el 12,3% del salario promedio registrado, estimado en $1.741.460 para el mes de marzo.

Los principales subsidios económicos a los sectores Energía y Transporte presentan un aumento nominal del 55% anual acumulado a marzo y por lo tanto suvariación real muestra un incremento del 19% a.a.- corte al 18 de marzo -.

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Los subsidios a la energía y el transporte representaron el 6,7% de los gastos primarios de la Administración Nacional acumulados al mes de febrero de 2026. Esto duplica al peso observado en igual periodo de 2025. Sin embargo, los devengamientos durante los meses de febrero suelen presentar particularidades y, por lo tanto, no reflejan correctamente el dinamismo de los gastos.

Por otra parte, tanto en el acumulado a febrero de 2025 como de 2026 los subsidios se aplicaron en un contexto de superávit fiscal primario donde el ahorro por baja de subsidios explica gran parte de su dinámica. La reducción de subsidios en el periodo fue de $ 0,7 billones mientras que el superávit aumentó $2,7 billones

Puntos clave