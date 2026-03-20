Cuatro de cada diez trabajadores en Argentina son informales

En contraste, la menor incidencia se observa entre los trabajadores de 45 a 64 años (60 en el caso de las mujeres), con una tasa del 34,2%. En tanto, los trabajadores de entre 25 y 44 años presentan un 42,2% de informalidad, mientras que entre los mayores de 65 años el indicador asciende al 57,8%. De este modo, el fenómeno impacta con mayor intensidad en los extremos de la vida laboral.

El informe también destaca que la mayor concentración de empleo informal se registra en el Gran Buenos Aires, y que los niveles actuales son similares a los observados en 2008, lo que confirma que la informalidad es un problema estructural en el mercado de trabajo argentino.

Captura de pantalla 2026-03-20 083247 La falta de medidas de seguridad en obras refleja las condiciones de precariedad que atraviesan millones de trabajadores informales.

A nivel regional, Argentina se ubica en el cuarto lugar entre nueve países de América Latina, por detrás de Chile, Brasil y Costa Rica, en una región caracterizada por altos niveles de precariedad laboral.