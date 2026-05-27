Granja Tres Arroyos cerró su planta de Entre Ríos por tiempo indeterminado

La empresa, ubicada en Concepción del Uruguay, atribuyó la decisión a los conflictos sindicales y a la baja de la faena. Peligran 950 puestos de trabajo.
Granja Tres Arroyos anunció el cierre por tiempo indeterminado de su planta de Concepción del Uruguay, en la provincia de Entre Ríos, una decisión que pone en riesgo unos 950 empleos, en el marco de una crisis financiera y una fuerte caída en la faena, que pasó de 700.000 a 200.000 pollos diarios.
Mientras los trabajadores reclaman por la reapertura, en un comunicado la empresa sostuvo que atraviesa una “delicada situación financiera” producto del cierre de mercados de exportación por la gripe aviar, la pérdida de competitividad y el deterioro económico del sector.
La firma recordó que debió ingresar en un proceso preventivo de crisis, implementar un programa de retiros voluntarios y afrontar sus obligaciones “de manera escalonada y en cuotas”.
Además, y según la compañía, en los últimos meses se registraron en la planta “medidas sindicales inflexibles y desproporcionadas”, con paros, trabajo a desgano y un elevado nivel de ausentismo que afectó la previsibilidad operativa y generó dificultades en toda la cadena productiva.
Además, denunció situaciones de violencia y bloqueo por parte de algunos dirigentes sindicales hacia trabajadores que buscaban continuar con sus tareas para sostener el funcionamiento de la planta y preservar los puestos laborales.
La empresa indicó que, tras “agotar todas las instancias posibles de diálogo” y ante la imposibilidad de garantizar condiciones mínimas de seguridad, resolvió avanzar con el cierre de la planta “a la espera de encontrar canales de entendimiento” que permitan retomar las operaciones en el futuro.
Granja Tres Arroyos destacó que cuenta con 65 años de trayectoria y más de 5.000 empleados, en medio de un escenario que calificó como "complejo" para la industria avícola nacional.
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