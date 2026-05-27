La Justicia frenó el cierre de más de 600 servicios del INTI

Uno de los puntos centrales de la resolución es la protección de los puestos de trabajo. El magistrado dispuso que el INTI deberá garantizar la continuidad laboral de los trabajadores afectados, manteniendo categorías, salarios y condiciones vigentes al 14 de abril de 2026.

La decisión también sostiene la continuidad de programas de asistencia técnica, ensayos, certificaciones y transferencia tecnológica que presta el organismo a distintos sectores productivos.

intijpg El fallo alcanza despidos, cambios de funciones y traslado de equipamiento.

Desde ATE celebraron el fallo y cuestionaron el alcance del plan oficial. El secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, afirmó: “La Justicia falla a favor de ATE y frena los despidos masivos en el INTI. También impide el desmantelamiento del organismo”.

La Resolución 42/2026 fue publicada el 16 de abril y planteaba eliminar servicios que, según el Gobierno, tenían baja demanda o podían ser cubiertos por el sector privado. Desde el Ejecutivo sostuvieron que la medida apuntaba a “optimizar recursos” y reorganizar el funcionamiento del instituto sin afectar áreas consideradas estratégicas.

Mientras la causa judicial sigue su curso, la aplicación de los cambios quedó parcialmente suspendida y el esquema de funcionamiento actual del INTI continuará vigente.