La pobreza infantil bajó al 42,3%, el menor nivel desde el 2018

Sin embargo, ese nivel trepa al 52,8% si el hogar es sostenido unicamente por una mujer
El índice de pobreza infantil bajó durante el 2025 y se ubicó en el 42,3%, alcanzando de esta forma su nivel más bajo desde el 2018, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef)
Sin embargo,, cuando el hogar es sostenido únicamente por una mujer, la pobreza infantil afecta al 52,8%,, informó la oficina de UNICEF en Argentina .
A través de un informe titulado Pobreza monetaria y privaciones , el organismo destacó que 5,1 millones de niños y adolescentes vivían en hogares pobresa finales del año pasasdo, en relación con los 6,3 millones del 2024.
Los datos dcorresponden al segundo semestre del 2025 e indicaron que cuatro de cada diez niñas, niños y adolescentes en Argentina, es decir, el 42,3% viven en hogares pobres y el 9,4% se encuentra en situación de indigencia, según dio a conocer UNICEF de acuerdo a cifras oficiales.
Asimismo, advirtió que la tendencia a la baja de los valores respecto al mismo período del 2024, para el primer semestre del actual 2026 podría cambiar y prevén un aumento del cercano al 44,4% de la pobreza infantil.
En este punto, tanto el avance de los ingresos de las familias como las canastas básicas, el mercado laboral y las transferencias sociales son factores determinantes que explicarían el posible cambio, de manera parcial, de la tendencia en baja observada durante el último tiempo.
Además, expuso que la desigualdad educativa marca la brecha social y en hogares donde la educación es baja, la pobreza llega al 68% y sube al 74,8% cuando el adulto de referencia está desocupado.
También el informe de UNICEF Argentina marcó que cuando el hogar es sostenido únicamente por una mujer, la pobreza infantil afecta al 52,8%.
Por otro lado, marca que siete de cada 10 hogares con niños, niñas y adolescentes alguna vez recurrieron a alguna manera de ayuda para tener ingresos. Entre ellas figuran el endeudamiento, venta de pertenencias y fiado, entre otras.
Otro de los datos alarmantes es que el 42,8% de chicas y chicos presenta, al menos, una privación no monetaria. Entre ellas se enumeran: vivienda, saneamiento, agua, hábitat, educación o protección social.
En otro punto de análisis dice que la indigencia en chicos y chicas sería seis puntos mayores si no existieran las transferencias monetarias.
Por último, la investigación corroboró que la pobreza afecta con mayor peso e intensidad a niñas, niños y adolescentes que al resto de la población. Así, mientras que la pobreza general fue del 28,2% en el segundo semestre de 2025, en niñas, niños y adolescentes se ubicó en el 42,3% y la misma brecha se dio en la indigencia con el 6,3% en la población total y el 9,4% en menores de edad.
Tales datos hicieron que UNICEF alerte por nuevas subas en sus proyecciones para el primer semestre de este 2026, ya que la recuperación no llega a consolidarse
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