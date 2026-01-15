Industria automotriz: solo dos fábricas sostienen un sector que produce y exporta poco

Respecto de ese “pobre” 2024, el 2025 creció en ventas de automóviles un 47,8%, pero las 612 mil unidades patentadas el año pasado todavía están lejos de alcanzar las cifras de los mejores años del mercado automotor argentino: 2013, 955 mil unidades (récord vigente) o 2017, con 900 mil. Incluso esos 612 mil patentamientos ni siquiera superan las 615 unidades de 2008, cuando las ventas de autos en la Argentina habían comenzado a crecer.

Pero lo más importante es la industria. No tanto los autos que se venden en el mercado interno (una cifra poco significativa respecto de la población económicamente activa del país), sino los que se producen y los que se exportan. Porque toda la cadena de valor de industria automotriz argentina (fabricantes, autopartistas y concesionarios) generan unos 600 mil puestos de trabajo, entre empleos directos e indirectos, una cifra que se contrajo en los últimos años.

La clave está en aumentar la producción, para lo cual deben sí o sí aumentar las exportaciones. Las fábricas argumentan que, para lograrlo, debe mejorar la competitividad de nuestros productos en relación a otros países exportadores, y atribuyen esa desventaja a la alta carga impositiva argentina. Pero lo cierto es que la producción está estancada (incluso cayó un 3,1% respecto de 2024), con un total de 490.876 vehículos fabricados en el país, siendo que la capacidad instalada de las 10 plantas productoras del país juntas es de 1,3 millones de vehículos por año. Están trabajando al 37,8% de su capacidad.

Lo curioso es que solo dos fábricas, en primer lugar la de Toyota, enclavada en Zárate, provincia de Buenos Aires, y segunda la de Ford, en General Pachecho, también provincia de Buenos Aires, producen más de la mitad del total de la industria. Y exportaron el 70% del total de las exportaciones de automóviles de este año.

Toyota fabrica en Zárate la pickup Hilux, el SUV basado en esta pickup llamado SW4, y el furgón Hiace en dos versiones. En total, en 2025 produjo 180.352 unidades y exportó 140.768 unidades.

Por su parte, Ford, que fabrica en Pacheco por el momento solo la pickup Ranger, en este 2025 produjo cerca de 80 mil unidades y exportó unas 55 mil unidades.

Es decir que, solo estas dos fábricas produjeron más de la mitad del total de la producción anual argentina, unos 260 mil vehículos (sobre los 490.876 de toda la industria), y exportaron unas 195 unidades, más o menos el 70% del total de exportaciones del año (unas 280 mil unidades).

El caso Toyota

Toyota fue, por quinto año consecutivo, la marca número uno en ventas, producción y exportaciones en nuestro país. La pickup Hilux, además, encabezó el ranking general de modelos y ya lleva 20 años como la pickup más vendida de la Argentina.

Durante 2025, se patentaron 97.081 vehículos Toyota en el país, lo que marca su récord histórico de ventas, superando la cifra de 2023, de 93.587 unidades. Hilux fue el vehículo más vendido de Argentina con 30.768 patentamientos, mientras que Yaris se ubicó en el segundo lugar, con 30.150 vehículos.

Toyota finalizó su tercer año consecutivo trabajando en tres turnos de producción en su planta de Zárate (es decir, trabajan las 24 horas del día) y, hasta el 30 de diciembre, se produjeron 180.352 unidades de Hilux, SW4 y Hiace.

Toyota Zárate En la plata de Zárate, Toyota produce Hilux, SW4 y dos versiones del furgón Hiace.

En cuanto a la exportación, Toyota envió 140.768 unidades a sus 22 destinos de exportación. Desde 2016, Toyota es la terminal automotriz que más produce y exporta.

Hilux se transformó además en un verdadero ícono de la industria automotriz argentina: con más de 2 millones de unidades producidas desde 1997, es el vehículo más producido en la historia de nuestro país.

Alrededor del proyecto industrial de Hilux en Zárate se ha desarrollado una cadena de valor que hoy emplea a más de 30.000 personas.

Desde 1997, Toyota lleva vendidas más de 600.000 Hilux en Argentina, un universo de vehículos que, entre otras cosas, sobresalen por su valor de reventa. En 2025, Hilux también encabezó otro ranking: fue el vehículo usado más vendido del año.

Inversiones de Ford en el país

Con un nuevo desembolso de 40 millones de dólares, Ford completo este año una inversión en su planta de Pacheco de 700 millones de dólares.

Este monto estuvo destinado a remodelar por completo la fábrica bonaerense, que había sido inaugurada en 1961. Esta refacción era necesaria para la producción de la nueva pickup Ranger, que hoy es la más moderna y tecnológica de su segmento.

Ford-Ranger-PHEV-Jim-Farley Jim Farley, CEO global de Ford, anunció una nueva inversión de 170 millones de dólares para producir la Ranger híbrida enchufable en Pacheco.

Con la última inversión se llevó la producción la Ranger hasta las actuales 80 mil unidades por año (el 70% para la exportación). Esta es una planta de ciclo completo, es decir que se estampa la chapa y se producen chasis y motores.

Este año se sumarán nuevas versiones de la Ford Ranger, unas destinadas al trabajo (de cabina simple y cabina-chasis) y otra de alta gama, más pensada para un uso recreativo, la Tremor 4x4.

Por último, hay que decir que, recientemente, el CEO global de Ford, Jim Farley, anunció una nueva inversión de 170 millones de dólares para esta fábrica, para producir a partir de 2027 una versión híbrida enchufable de la Ranger, que aseguran que será la mejor pickup jamás construida en la Argentina.

Otras inversiones

Este 2026 no se espera crecer mucho ni en producción ni en exportaciones. Pero todo apunta a que en 2027 la cosa podría mejorar. Porque Volkswagen, por ejemplo, anunció este año una inversión de 580 millones de dólares para su planta de General Pacheco (está pegada a la de Ford), para producir la nueva generación de la pickup Amarok, que saldrá a la venta en 2027.

Renault, por otro lado, también concretó una importante inversión de 350 millones de dólares en su planta de Santa Isabel, Córdoba, para producir una pickup compacta, que por ahora se conoce con el nombre del prototipo: Niagra. También se comenzará a vender en 2027.

La inversión que sí ya vio sus frutos este 2025 fue la del Grupo Stellantis (que agrupa las marcas Fiat-Jeep-Ram-Peugeot.Citroën-DS y Leapmotor), que inyectó 385 millones de dólares en Ferreyra, Córdoba, para comenzar a producir las pickup Fiat Titano y Ram Dakota, que seguramente este año aumentarán el ritmo de producción.