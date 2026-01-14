El Banco Central volvió a comprar dólares y suma US$ 515 millones en el año

De todos modos, la máxima autoridad monetaria tuvo que pagar U$S100 millones a organismos internacionales, de acuerdo a lo reportado por fuentes oficiales.

En lo que va del año, el BCRA sumó U$S515 millones. La compra de divisas se dio en la nueva fase del esquema de bandas cambiarias. Así, las reservas brutas totalizaron en U$$44.717 millones, lo que implica un salto de US$351 millones desde el 9 de enero, tras afrontar los vencimientos de deuda.

image

Por su parte, en el Banco Nación (BN) la cotización del dólar minorista cedió $5 y se ubicó en $1.430 para la compra y $1.480 para la venta. En el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central, la divisa verde cotizó en $1.479,60 para la venta. En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cotiza a $1.451.

El denominado dólar blue o paralelo cotizó a $1.495 para la compra y a $1.515 para la venta en el mercado informal de la City porteña.

El dólar CCL cotizó a $1.522,81 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 4.9%. El dólar MEP cerró a $1.481,90 y la brecha con el dólar oficial es de 2.1%.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.924.

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.525,79, según Bitso. Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cotiza en los u$s97.035, según Binance.

En Wall Street, los ADRs anotaron mayoría de caídas, en especial por Edenor (-5,6%), Grupo Financiero Galicia (-4,9%) y Loma Negra (-4,7%).

El S&P Merval cayó 2,9% a los 2.956.783,92 puntos, al tiempo que su contraparte en dólares retrocede 2,9% hasta los 1.936,98 puntos. El riego país se ubicó en 586 puntos.