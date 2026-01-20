Davos: qué esperan los empresarios argentinos del discurso de Milei

Así lo refleja la edición número 29 de la Encuesta Global a los CEO elaborada por la consultora PwC y presentada este lunes en la ciudad suiza, un relevamiento que funciona como termómetro del ánimo del sector privado en uno de los escenarios más influyentes del debate económico global.

El estudio, que recogió la opinión de 4.454 directores ejecutivos de 95 países, muestra que el 87% de los CEO argentinos espera que el Producto Bruto Interno crezca durante 2026.

Además, uno de cada tres se declara “extremadamente confiado” en que los ingresos de sus compañías aumentarán en los próximos doce meses. El dato cobra relevancia en el contexto del viaje presidencial, orientado a reforzar la relación con inversores y referentes del sistema financiero internacional.

Los pendientes

Sin embargo, el optimismo convive con una agenda de pendientes. Los ejecutivos locales valoran la estabilización macroeconómica como una condición necesaria, pero advierten que no alcanza para resolver los problemas de competitividad. Entre los principales obstáculos aparecen los costos operativos, la presión tributaria, la burocracia y las deficiencias en infraestructura. “La estabilidad abre una ventana de oportunidad, pero no garantiza competitividad”, sostuvo Miguel Urus, socio a cargo de PwC Argentina.

La inteligencia artificial emerge como el principal eje de transformación empresarial. El 76% de los CEO considera que su infraestructura tecnológica está preparada para incorporar estas herramientas y el 73% cree que la cultura organizacional acompaña el cambio. No obstante, solo el 41% afirma haber invertido lo suficiente para aprovechar plenamente sus beneficios y menos de la mitad se siente lista para atraer talento especializado.

El impacto de la IA también plantea interrogantes en el mercado laboral. Más del 60% de los ejecutivos anticipa una reducción de puestos en los niveles de menor experiencia, lo que obliga a pensar estrategias de reconversión y capacitación. En contraste, los cargos medios y gerenciales aparecen como los más estables frente al avance tecnológico.

La encuesta revela, además, una fuerte concentración de la agenda empresaria en el corto plazo: el 60% del tiempo de los CEO se dedica a urgencias inmediatas, mientras apenas un 10% se enfoca en cuestiones estratégicas de largo alcance. Para PwC, esa mirada limita la capacidad de capturar todo el potencial de la transformación digital.

El riesgo de los ciberataques

En paralelo, surgen nuevos riesgos. Los ciberataques figuran entre las principales preocupaciones para el 23% de los empresarios argentinos, junto con las tensiones geopolíticas y la posible suba de aranceles a nivel global. En cambio, el cambio climático sigue relegado: solo el 21% de las compañías realizó ajustes significativos por razones ambientales.

Pese a este escenario, la Argentina aparece como un destino atractivo para la inversión extranjera. El 23% de los CEO brasileños y el 10% de los estadounidenses la identifican como mercado prioritario, al igual que directivos de China, México y países vecinos. El interés se explica por la normalización macroeconómica y el potencial de sectores como energía, minería y gas natural licuado, con expectativas de un ciclo alcista en fusiones y adquisiciones.

Este clima será el telón de fondo de la participación de Milei en Davos, donde expondrá el miércoles a las 11.45 (hora argentina) y mantendrá reuniones con referentes de la banca global como Jamie Dimon, Larry Fink y David Solomon. Más que anuncios concretos, el objetivo oficial es reforzar la hoja de ruta económica del Gobierno ante inversores y organismos internacionales, en un contexto de reformas en debate y ajustes internos.

En la previa, el Foro Económico Mundial difundió su Global Risks Report 2026, que señala para la Argentina riesgos sociales y económicos por encima de los tecnológicos o ambientales. La insuficiencia de servicios públicos, la falta de oportunidades laborales y la desigualdad aparecen como las principales alertas.