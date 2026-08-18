Economía |

La Asociación Bancaria acordó un nuevo aumento y el salario inicial superará los $2,5 millones

El gremio acordó una actualización salarial del 2,1% correspondiente al séptimo mes del año. El monto correspondiente al Día del Bancario tendrá un piso de $2.196.354,74.

La Asociación Bancaria informó este martes una nueva actualización salarial del 2,1% correspondiente a julio de 2026, que lleva por encima de los $2,5 millones el ingreso inicial de los trabajadores del sector al sumar la participación en las ganancias.

De acuerdo con el comunicado difundido por el gremio, el salario inicial quedó establecido en $2.463.757,68, mientras que el concepto correspondiente a la participación en las ganancias (ROE) asciende a $71.219,54. Así, el ingreso total alcanza los $2.534.977,22.

Desde la Asociación Bancaria señalaron que, con este incremento, los salarios del sector acumulan una mejora del 19,3% durante los primeros siete meses de 2026, en comparación con los haberes de diciembre de 2025.

El acuerdo contempla, además, un mecanismo de actualización que continuará durante agosto. En tanto, las partes retomarán la negociación paritaria durante la segunda quincena de septiembre.

Por otra parte, el comunicado señaló que el monto correspondiente al Día del Bancario tendrá un piso de $2.196.354,74. Según precisó el sindicato, se trata de un monto mínimo que quedará sujeto a las futuras actualizaciones salariales que se acuerden para el sector.

ADEMÁS: Caen los bonos argentinos y el riesgo país roza los 500 puntos

La Asociación Bancaria destacó que el esquema acordado busca preservar el poder adquisitivo de los trabajadores frente a la evolución de los precios.

El incremento correspondiente a julio se enmarca en el esquema de actualizaciones salariales mensuales que el sindicato viene negociando durante 2026.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados