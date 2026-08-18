La Asociación Bancaria acordó un nuevo aumento y el salario inicial superará los $2,5 millones

El acuerdo contempla, además, un mecanismo de actualización que continuará durante agosto. En tanto, las partes retomarán la negociación paritaria durante la segunda quincena de septiembre.

Por otra parte, el comunicado señaló que el monto correspondiente al Día del Bancario tendrá un piso de $2.196.354,74. Según precisó el sindicato, se trata de un monto mínimo que quedará sujeto a las futuras actualizaciones salariales que se acuerden para el sector.

La Asociación Bancaria destacó que el esquema acordado busca preservar el poder adquisitivo de los trabajadores frente a la evolución de los precios.

El incremento correspondiente a julio se enmarca en el esquema de actualizaciones salariales mensuales que el sindicato viene negociando durante 2026.