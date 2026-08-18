Caen los bonos argentinos y el riesgo país roza los 500 puntos

Los bonos de la deuda pública ceden en el mes hasta 4,3%, lo cual es uno de los motivos del aumento del indicador. Pero además, los bonos a 30 años de los Estados Unidos alcanzaron un rendimiento por encima de 5%, lo cual empuja al alza del riesgo país, dado que son los títulos de referencia.

Esta variable financiera, que había tocado un mínimo en más de ocho años al ubicarse en 403 unidades, mide la diferencia entre la tasa de interés que pagan los bonos soberanos de un país y la que rinden los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, considerados libres de riesgo. Este diferencial, calculado por JP Morgan a través del índice EMBI+, refleja la percepción de los inversores sobre la capacidad y voluntad de pago de la deuda argentina. Así, un incremento en el indicador implica mayores dudas sobre la estabilidad económica y financiera local.

La suba del Riesgo País se da luego de que el Ministerio de Economía informó esta mañana que en julio de este año, el Sector Público Nacional registró un superávit primario de $2.960.333 millones ($2,96 billones) y un superávit financiero de $244.897 millones.

“De esta manera, en los siete primeros meses de 2026 se acumuló un superávit primario de aproximadamente 0,9% del PIB y un superávit financiero de aproximadamente 0,1% del PIB”, precisó el Palacio de Hacienda.