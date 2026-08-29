La compra de dólar ahorro en julio alcanzó su máximo desde las elecciones de 2025

A su vez, apenas otro 33% de los dólares adquiridos permaneció depositado en bancos locales, el porcentaje más bajo desde febrero. El tercio restante estuvo destinado a cubrir gastos realizados con tarjetas en el exterior.

La mayor demanda de dólares se produjo después de la aceleración que experimentó el tipo de cambio oficial mayorista durante junio. En julio y en lo que va de agosto, en cambio, la cotización avanzó a un ritmo más moderado y por debajo de la inflación, aunque la escalada fue contenida por la intervención activa del BCRA en el mercado de futuros y en los bonos dólar linked.

El aumento de la demanda registrado en julio podría estar relacionado, en parte, con la necesidad de contar con dólares para viajes al exterior, dado que el período coincidió con las vacaciones de invierno. Sin embargo, el comportamiento también puede vincularse con la percepción de un atraso cambiario y con el nivel de confianza de los ahorristas en el programa económico impulsado por el presidente Javier Milei y el ministro Luis Caputo.