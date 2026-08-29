La compra de dólar ahorro en julio alcanzó su máximo desde las elecciones de 2025

El monto ascendió a US$3.319 millones y marcó un incremento del 42% respecto de junio. El Banco Central contabilizó 1,7 millones de compradores, unos 200.000 más que el mes anterior. Las claves de este escenario.
La compra de dólares por parte de "personas humanas" alcanzó en julio pasado su nivel más alto desde las legislativas nacionales realizadas en octubre 2025. Cerca de un tercio de los billetes adquiridos quedó fuera del sistema financiero, una proporción similar a la registrada durante los meses de mayor turbulencia electoral, lo que reflejó cautela entre los ahorristas.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) difundió este viernes 28 de agosto un nuevo informe sobre la Evolución del Mercado de Cambios y el Balance Cambiario. Según el documento, durante el séptimo mes del año la compra de billetes y divisas “sin fines específicos” ascendió a US$3.319 millones. Se trató del monto más elevado desde octubre de 2025 y representó un incremento del 42% respecto de junio.
Si se consideran sólo las operaciones de compra de billetes, el BCRA contabilizó 1,7 millones de compradores, unos 200.000 más que el mes anterior. En paralelo, se registraron 697.000 vendedores, lo que significó una caída de más de 20.000 personas frente a junio.
Al incorporar las ventas netas de las empresas, tanto de billetes como de divisas, la salida neta de dólares alcanzó los US$3.000 millones. De acuerdo con las estimaciones de la autoridad monetaria, el 33% de ese monto correspondió a la Formación de Activos Externos (FAE), la proporción más elevada desde octubre del año pasado.
A su vez, apenas otro 33% de los dólares adquiridos permaneció depositado en bancos locales, el porcentaje más bajo desde febrero. El tercio restante estuvo destinado a cubrir gastos realizados con tarjetas en el exterior.
La mayor demanda de dólares se produjo después de la aceleración que experimentó el tipo de cambio oficial mayorista durante junio. En julio y en lo que va de agosto, en cambio, la cotización avanzó a un ritmo más moderado y por debajo de la inflación, aunque la escalada fue contenida por la intervención activa del BCRA en el mercado de futuros y en los bonos dólar linked.
El aumento de la demanda registrado en julio podría estar relacionado, en parte, con la necesidad de contar con dólares para viajes al exterior, dado que el período coincidió con las vacaciones de invierno. Sin embargo, el comportamiento también puede vincularse con la percepción de un atraso cambiario y con el nivel de confianza de los ahorristas en el programa económico impulsado por el presidente Javier Milei y el ministro Luis Caputo.
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