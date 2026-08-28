Informe de la UCA: 7 de cada 10 jóvenes están desocupados o en la informalidad

En este contexto, el experto subrayó que no es una cuestión de cada joven por no esforzarse lo suficiente, sino que “hay un país que los va excluyendo”.

Mientras que sostuvo que si se miran los últimos 25 años, Argentina nunca logró bajar del 25% de pobreza y aunque hubo período con tasas de crecimiento importantes, como fue en 2004/2005, «igualmente no se ha podido bajar la precariedad laboral”, acotó Donza.

“Esto nos hace pensar que el problema es muy serio, mucho más serio que cambiar un modelo económico o un gobierno”, subrayó.

Además, se refirió al malestar psicológico que entraña el problema de empleo y destacó que el 21% de los jóvenes presentan síntomas de depresión y ansiedad, si bien también eso difiere según el estrato social.

“En el nivel más alto, ese porcentaje es del 15% y aumenta a casi 29% en el nivel socioeconómico más bajo. Los datos que aparecen lamentablemente como noticias, que son cada vez más seguidas, se refieren a los suicidios. Muestra cómo el malestar psicológico se retroalimenta con otra cuestión que tiene que ver con el hecho de no contar con amigos”, comentó.

En este punto, el investigador alertó que el 15% de los jóvenes de los estratos más bajos manifestaron no tener amigos, algo que se reduce notoriamente en el nivel más alto, donde ese porcentaje es de solo 2%.