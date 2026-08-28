Alarmante: 46% de los hogares con adultos mayores no llega a fin de mes

Las dificultades para afrontar los gastos cotidianos también impactan sobre los servicios públicos. El 21,3% de los hogares con personas mayores dejó de pagar algún servicio por motivos económicos. El porcentaje prácticamente se duplica en el estrato más vulnerable y llega al 39,4%.

A pesar de que el 71,1% de los hogares de nivel socioeconómico muy bajo presenta ingresos insuficientes, sólo el 42,4% recibe algún programa de transferencia o asistencia alimentaria. Además, la cobertura general de este tipo de ayuda entre los hogares con personas mayores descendió del 30,6% durante la pandemia de coronavirus al 26,8% en 2024-2025.

El informe también advierte sobre las condiciones habitacionales. El 11,8% de las personas mayores vive en viviendas que no reúnen condiciones adecuadas, porcentaje que asciende al 27,5% entre quienes pertenecen a los sectores socioeconómicos más pobres.

A esto se suma el déficit de acceso a servicios básicos, como agua, gas o saneamiento. La problemática alcanza al 25,2% de la población mayor, pero trepa al 49,3% entre quienes pertenecen al estrato socioeconómico muy bajo. Es decir, prácticamente uno de cada dos adultos mayores pobres enfrenta carencias en servicios esenciales dentro de su hogar.

Las dificultades para acceder a la salud

La salud constituye otra de las dimensiones en las que el estudio detectó un fuerte deterioro. Durante 2024-2025, el 35,2% de los hogares con personas mayores postergó o directamente resignó consultas médicas o la compra de medicamentos por motivos económicos. Se trata del valor más elevado de toda la serie y representa un aumento de casi 10 puntos porcentuales frente a 2022-2023.

La situación vuelve a ser mucho más crítica entre los sectores de menores recursos: en los hogares con condiciones socioeconómicas muy bajas, la dificultad para acceder a atención médica o medicamentos llega al 55%.

Durante 2025, además, cerca del 74% de las personas mayores afiliadas recurrió a PAMI para realizar consultas médicas, mientras que el 70% lo utilizó para acceder a medicamentos.

La valoración de las prestaciones, sin embargo, presenta diferencias. El 61,7% calificó positivamente la atención médica, pero sólo el 49,7% hizo una evaluación favorable de la cobertura de medicamentos. Las opiniones son todavía menos positivas entre los adultos mayores pertenecientes a los sectores socioeconómicos más vulnerables.

El informe de la UCA muestra así un escenario en el que el deterioro de los ingresos no aparece como un problema aislado: se combina con mayores dificultades para alimentarse, pagar servicios, sostener condiciones habitacionales adecuadas y acceder a atención médica y medicamentos, con un impacto especialmente fuerte entre los adultos mayores de menores recursos.