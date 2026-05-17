Los mayoristas lanzan la Black Week con descuentos de hasta el 40%

Combatir la inflación

La cámara empresaria sostuvo además que la iniciativa apunta a “combatir la inflación” mediante promociones agresivas y mayor competitividad en precios, tanto para familias como para comercios de proximidad que suelen abastecerse en este tipo de cadenas.

En ese sentido, desde la entidad remarcaron que el contexto inflacionario comenzó a mostrar señales de desaceleración. Según destacaron, el Índice de Precios al Consumidor difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos marcó en abril una suba mensual del 2,6%, el registro más bajo desde noviembre de 2025.

Black Week mayorista, objetivos

La Black Week mayorista se presenta así como una estrategia para estimular el movimiento comercial en un período en el que el consumo continúa resentido y los hogares mantienen una fuerte búsqueda de precios y promociones para sostener el poder adquisitivo.

Los locales adheridos y las promociones disponibles podrán consultarse a través del sitio web oficial de CADAM, donde figuran tanto las sucursales físicas participantes como las tiendas virtuales habilitadas para operar durante la semana de descuentos.

El evento se suma al calendario de acciones comerciales que buscan dinamizar las ventas en un escenario de menor inflación, pero todavía atravesado por la cautela de los consumidores y la caída del consumo masivo registrada en los últimos meses.