Los mayoristas lanzan la Black Week con descuentos de hasta el 40%

La Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas impulsa una nueva edición de la Black Week Nacional, con promociones especiales.
Los supermercados mayoristas pondrán en marcha desde este lunes 18 y hasta el domingo 24 de mayo una nueva edición de la Black Week Nacional, una semana de promociones y descuentos especiales que buscará incentivar el consumo tras el reciente Hot Sale y en medio de un contexto de desaceleración inflacionaria y retracción de ventas.
La iniciativa es organizada por la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas y contará con la participación de unos 200 locales adheridos en todo el país, tanto físicos como con plataformas de venta online.
Durante toda la semana, los consumidores podrán acceder a descuentos de hasta el 40% en productos de consumo masivo considerados de primera necesidad. Las promociones abarcarán alimentos, bebidas, artículos de perfumería y productos de limpieza, aunque cada empresa definirá de manera individual los productos alcanzados y el porcentaje de rebaja.
Desde CADAM señalaron que el Black Mayorista representa “un esfuerzo conjunto entre fabricantes, distribuidores y mayoristas para impulsar el consumo”, en un escenario económico marcado por la caída de ventas y el cambio de hábitos de compra de los consumidores.
La cámara empresaria sostuvo además que la iniciativa apunta a “combatir la inflación” mediante promociones agresivas y mayor competitividad en precios, tanto para familias como para comercios de proximidad que suelen abastecerse en este tipo de cadenas.
En ese sentido, desde la entidad remarcaron que el contexto inflacionario comenzó a mostrar señales de desaceleración. Según destacaron, el Índice de Precios al Consumidor difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos marcó en abril una suba mensual del 2,6%, el registro más bajo desde noviembre de 2025.
La Black Week mayorista se presenta así como una estrategia para estimular el movimiento comercial en un período en el que el consumo continúa resentido y los hogares mantienen una fuerte búsqueda de precios y promociones para sostener el poder adquisitivo.
Los locales adheridos y las promociones disponibles podrán consultarse a través del sitio web oficial de CADAM, donde figuran tanto las sucursales físicas participantes como las tiendas virtuales habilitadas para operar durante la semana de descuentos.
El evento se suma al calendario de acciones comerciales que buscan dinamizar las ventas en un escenario de menor inflación, pero todavía atravesado por la cautela de los consumidores y la caída del consumo masivo registrada en los últimos meses.
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