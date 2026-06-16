La industria metalúrgica sigue cayendo: acumula 10 meses consecutivos en baja

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El informe corresponde al Departamento de Estudios Económicos de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA).

El relevamiento destaca que la tendencia contractiva se mantiene en la mayor parte del entramado productivo, afectando tanto a las diversas regiones del país como a las distintas cadenas de valor que integran el sector.

En el mercado laboral, el nivel de empleo que aportan las empresas metalúrgicas registró una caída interanual del 2,2%. En la variación mensual contra el mes de marzo, la dotación de personal tuvo un descenso del 0,2%. Estas cifras acompañan la dinámica de retroceso registrada en el nivel de actividad general.

El desempeño por subsectores muestra que la mayoría de los rubros cerraron en terreno negativo.

Fundición lideró las bajas con un 8,9%, seguida por la Maquinaria Agrícola, que marcó una tendencia decreciente por primera vez en el año con un retroceso del 8,6%.

Otros segmentos afectados fueron Bienes de Capital (-6,8%), Equipamiento Médico (-6,3%), Otros Productos de Metal (-4,4%), Autopartes (-2,9%) y Equipos y Aparatos Eléctricos (-2,6%). La única excepción fue Carrocerías y Remolques, que creció un 1,9%.

El análisis por cadena de valor refuerza el diagnóstico de caída. Las empresas vinculadas al sector Agrícola tuvieron un registro negativo del 9,5%, seguidas por Minería (-5,6%), Consumo Final (-5,5%), Automotriz (-4,6%), Alimentos y Bebidas (-4,0%), Petróleo y Gas (-3,5%), Energía Eléctrica (-1,9%) y Construcción (-1,1%).

Elio Del Re, presidente de ADIMRA, señaló que “la nueva variación mensual refleja que la recuperación de la actividad aún presenta desafíos importantes, en un contexto donde la utilización de la capacidad instalada continúa en niveles reducidos para el sector”. El directivo añadió que “la industria metalúrgica sigue atravesando un escenario de demanda moderada en distintos segmentos de actividad, lo que genera dificultades para muchas empresas”.

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La baja de la actividad se extendió a las principales provincias del país: Buenos Aires registró el retroceso más pronunciado con un 5,9%, influenciado por los rubros de bienes de capital y fundición. Santa Fe presentó una contracción del 5,1% y Córdoba del 4,1%, mientras que Entre Ríos y Mendoza registraron bajas del 3,8% y 2,4% respectivamente.

Finalmente, las perspectivas para el corto plazo no muestran señales de recuperación inmediata.

Según el relevamiento, 7 de cada 10 empresas consultadas no esperan cambios positivos en su producción para los próximos tres meses.

Ante este panorama, Del Re destacó la necesidad de “promover condiciones que favorezcan la inversión, la producción y el sostenimiento del empleo”.