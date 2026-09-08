La industria se desplomó 5% en julio y marcó su peor caída en 16 meses

Al analizar las 16 subdivisiones que integran el índice, sólo la refinación de petróleo mostró una variación mensual positiva, con un incremento de 1,7%. El resto de las actividades registró caídas ajustadas por estacionalidad, lo que muestra que el retroceso no estuvo concentrado en un único sector.

En términos interanuales, los mayores desplomes se produjeron en Maquinaria y equipo, con una caída de 20,5%; Otros equipos, aparatos e instrumentos, con 19,1%; y Prendas de vestir, con 15,9%. En maquinaria y equipos pesaron especialmente las menores fabricaciones de maquinaria agrícola, electrodomésticos y productos de electrónica.

La menor demanda aparece como uno de los factores que explican el comportamiento de estos sectores, en un contexto marcado por bajos niveles de consumo y un mayor avance de los productos importados. La combinación afecta especialmente a las actividades vinculadas con bienes de consumo y a aquellas que compiten directamente con productos provenientes del exterior.

La industria textil también atraviesa un fuerte deterioro. Según un relevamiento de la Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA), desde noviembre de 2023 se perdieron 26.851 empleos formales y cerraron 750 establecimientos del sector.

La entidad también advirtió sobre un cambio en la composición del comercio exterior: mientras disminuyen las importaciones de materias primas, hilados y tejidos, aumentan con fuerza las compras de prendas terminadas. “No ingresa menos producto importado, ingresa terminado en lugar de insumo”, señalaron desde FITA.

La economista y directora de C&T Asesores Económicos, María Castiglioni, destacó la magnitud del retroceso mensual y señaló que esperaba caídas por los datos parciales, aunque no de esta dimensión. “ Me sorprendió la magnitud de la caída mensual, especialmente en la industria, donde todos los rubros cayeron ajustados por estacionalidad”, afirmó. También remarcó que julio suele ser un mes más volátil por las vacaciones de invierno.

Los datos oficiales del sector se conocieron después del cruce entre el ministro de Economía, Luis Caputo, y uno de los vicepresidentes de la Unión Industrial Argentina (UIA), Guillermo Moretti. Caputo había defendido la gestión del Gobierno, al sostener que la industria había sufrido una caída mucho mayor durante el último año y medio de la administración anterior.