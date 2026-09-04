Sturzenegger cruzó a la UIA y apuntó contra los prácticos: "A veces algún caño explota"

El ministro de Desregulación defendió el rumbo económico del Gobierno, cuestionó los pedidos de estímulo al consumo y reclamó reducir el gasto para avanzar con una baja de impuestos.
El ministro Federico Sturzenegger defendió las políticas económicas del Gobierno de Javier Milei y respondió a los planteos del titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, y calificó el paro llevado adelante por los prácticos navales como “el ejemplo puro de la casta”.
El titular de la cartera de Desregulación y Transformación del Estado sostuvo que el Gobierno debe concentrarse en reducir el gasto público antes de avanzar con una baja sustentable de impuestos y rechazó los pedidos de estímulos estatales para impulsar el consumo y el crédito.
“Creo que el peronismo ya dijo lo que quieren hacer: o quieren echar a (Santiago) Bausili o quieren expropiar todo”, lanzó Sturzenegger ante un grupo de ejecutivos de finanzas reunidos en un encuentro en Misiones .
En ese ámbito dijo: “Quiero hablar de las declaraciones de Martín Rappallini en el Día de la Industria, con quien tengo una relación excelente: trabajamos en el Consejo de Mayo y armamos la ley de reforma laboral”, señaló, y agregó: “Me hubiera gustado haberlo charlado con él (Rappallini), sin animosidad, pero quiero aprovechar las ideas que comentaba para pensar en la batalla cultural y compartir cómo las vemos nosotros en el Gobierno”.
Al referirse al nivel de actividad, el funcionario cuestionó la interpretación sobre la evolución económica y defendió las proyecciones del Gobierno. “Lo que decía La Nación sobre lo que decía Martín (porque los periodistas a veces se toman sus licencias) era que el problema es la actividad. Cuando llegamos al gobierno, veníamos de 12 años sin crecimiento. Javier Milei va a terminar su presidencia con un producto 20% más alto que cuando empezó. Obviamente, el crecimiento de la actividad no es parejo para todos”, afirmó.
Sturzenegger también rechazó la idea de que el Estado deba estimular el consumo. “Se piensa que el Estado tiene que promover el consumo. Pero hay que entender que el Estado no hace nada. Lo único que hace es gestionar guita de otros; no crea nada. En todo caso, si le va a dar un incentivo a alguien, es porque sacó la guita de otro lado. ¿O qué fue el ‘Plan Platita’?”, cuestionó.
Como alternativa, defendió la reducción del gasto público para devolver recursos al sector privado. “Si hay algo que podemos hacer para que el consumo crezca, es bajar el gasto público: disminuir lo que cobramos a la gente, devolviéndole al sector privado. Por eso el presidente Milei ha devuelto 3 puntos del PBI y 2 puntos y medio de impuesto inflacionario. Esa es la manera”, explicó.
“El otro tema que planteaba Martín es el costo argentino, pero hicimos 17.000 desregulaciones. Nos insultan diciendo que somos académicos; yo digo que somos plomeros: somos los únicos que nos metemos en las cloacas a sacar la m...”, afirmó.
Luego utilizó esa comparación para referirse al conflicto con los prácticos. “Eso implica ir y mirar en cada uno de los regímenes legales y normativos dónde está ese privilegio”, afirmó antes de señalar: “A veces algún caño explota y quedás todo cubierto de mierda (sic), como lo que nos pasó con los prácticos. Ellos son el ejemplo puro de la casta: 300 tipos que ganan US$ 200.000 por mes. Le imponen un sobrecosto a la logística de US$60 millones que pagamos todos los argentinos por mes. Desarmar estos privilegios tiene su complejidad”.
Finalmente, Sturzenegger respondió al pedido de una reducción de impuestos y sostuvo que el Gobierno necesita avanzar primero sobre el gasto. “Pedía Martín la baja de impuestos: para cualquier político es facilísimo hacerlo; lo que es difícil es bajar el gasto. Sería más constructivo que, en vez de alentarnos en algo que es fácil para nosotros, nos apoyen en lo que es difícil hacer y que es absolutamente necesario para hacer lo otro: no hay una manera de bajar los impuestos de manera sustentable si no se baja el gasto”.
En el cierre de su exposición, el ministro también cuestionó los argumentos vinculados con la protección de la industria frente a productos importados. “Nos tenemos que sacar de la cabeza la idea del dumping, de que si yo dejo que venga algo de otro país que es muy barato, destruye la industria local. Pero de eso se trata el comercio; es ridículo el argumento”, concluyó.
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