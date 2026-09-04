Sturzenegger cruzó a la UIA y apuntó contra los prácticos: "A veces algún caño explota"

Al referirse al nivel de actividad, el funcionario cuestionó la interpretación sobre la evolución económica y defendió las proyecciones del Gobierno. “Lo que decía La Nación sobre lo que decía Martín (porque los periodistas a veces se toman sus licencias) era que el problema es la actividad. Cuando llegamos al gobierno, veníamos de 12 años sin crecimiento. Javier Milei va a terminar su presidencia con un producto 20% más alto que cuando empezó. Obviamente, el crecimiento de la actividad no es parejo para todos”, afirmó.

Sturzenegger también rechazó la idea de que el Estado deba estimular el consumo. “Se piensa que el Estado tiene que promover el consumo. Pero hay que entender que el Estado no hace nada. Lo único que hace es gestionar guita de otros; no crea nada. En todo caso, si le va a dar un incentivo a alguien, es porque sacó la guita de otro lado. ¿O qué fue el ‘Plan Platita’?”, cuestionó.

Milei le pone la firma a la continuidad de Sturzenegger: un salvavidas en medio de la tempestad.

Como alternativa, defendió la reducción del gasto público para devolver recursos al sector privado. “Si hay algo que podemos hacer para que el consumo crezca, es bajar el gasto público: disminuir lo que cobramos a la gente, devolviéndole al sector privado. Por eso el presidente Milei ha devuelto 3 puntos del PBI y 2 puntos y medio de impuesto inflacionario. Esa es la manera”, explicó.

“El otro tema que planteaba Martín es el costo argentino, pero hicimos 17.000 desregulaciones. Nos insultan diciendo que somos académicos; yo digo que somos plomeros: somos los únicos que nos metemos en las cloacas a sacar la m...”, afirmó.

Luego utilizó esa comparación para referirse al conflicto con los prácticos. “Eso implica ir y mirar en cada uno de los regímenes legales y normativos dónde está ese privilegio”, afirmó antes de señalar: “A veces algún caño explota y quedás todo cubierto de mierda (sic), como lo que nos pasó con los prácticos. Ellos son el ejemplo puro de la casta: 300 tipos que ganan US$ 200.000 por mes. Le imponen un sobrecosto a la logística de US$60 millones que pagamos todos los argentinos por mes. Desarmar estos privilegios tiene su complejidad”.

Finalmente, Sturzenegger respondió al pedido de una reducción de impuestos y sostuvo que el Gobierno necesita avanzar primero sobre el gasto. “Pedía Martín la baja de impuestos: para cualquier político es facilísimo hacerlo; lo que es difícil es bajar el gasto. Sería más constructivo que, en vez de alentarnos en algo que es fácil para nosotros, nos apoyen en lo que es difícil hacer y que es absolutamente necesario para hacer lo otro: no hay una manera de bajar los impuestos de manera sustentable si no se baja el gasto”.

En el cierre de su exposición, el ministro también cuestionó los argumentos vinculados con la protección de la industria frente a productos importados. “Nos tenemos que sacar de la cabeza la idea del dumping, de que si yo dejo que venga algo de otro país que es muy barato, destruye la industria local. Pero de eso se trata el comercio; es ridículo el argumento”, concluyó.