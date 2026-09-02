Día de la Industria: por qué se celebra cada 2 de septiembre en Argentina

Entre los productos transportados se encontraban tejidos y bolsas de harina elaborados en Santiago del Estero, una zona que ya desarrollaba distintas actividades productivas. Por este motivo, la industria textil ocupa un lugar destacado en los antecedentes históricos que dieron origen a la actual conmemoración.

La particular historia detrás de la primera exportación

El episodio que dio origen al Día de la Industria cuenta, además, con un detalle que le aporta una particularidad histórica. La carga declarada de la carabela San Antonio, aparentemente, no habría sido la única mercadería que viajaba en la embarcación.

Según una denuncia presentada tiempo después por el entonces gobernador del Tucumán, Juan Ramírez de Velasco, en el interior de las bolsas de harina habrían sido ocultadas barras de plata procedentes de Potosí.

La salida de ese material estaba prohibida por una Real Cédula, por lo que el viaje que quedó registrado como la primera exportación realizada desde estas tierras también habría incluido una maniobra de contrabando.

Más allá de esta particularidad, en 1941 se estableció oficialmente el 2 de septiembre como Día de la Industria. Con el paso de los años, la fecha adquirió un significado mucho más amplio y comenzó a representar el aporte de la producción nacional, la generación de empleo, el desarrollo tecnológico y la incorporación de valor a las materias primas.

Desde aquellas primeras producciones artesanales hasta las modernas plantas industriales, la actividad manufacturera argentina atravesó importantes transformaciones. A lo largo de los siglos XIX y XX adquirieron relevancia sectores como el alimenticio, textil, metalúrgico, químico y automotriz, entre otros.

Actualmente, la industria también atraviesa un nuevo proceso de cambio de la mano de la denominada Industria 4.0, impulsada por tecnologías como la automatización, los sensores, el análisis de datos, la robótica y la inteligencia artificial.

De esta manera, cada 2 de septiembre la Argentina recuerda aquel viaje de 1587 hacia Brasil, cuando una embarcación cargada con tejidos y harina partió desde Buenos Aires y dejó un antecedente que, con el paso del tiempo, se convirtió en el símbolo de la industria nacional.