Día de la Industria: por qué se celebra cada 2 de septiembre en Argentina

La fecha recuerda la primera exportación de productos manufacturados desde el actual territorio argentino, realizada en 1587 rumbo a Brasil.
Cada 2 de septiembre se conmemora en la Argentina el Día de la Industria, una fecha que busca destacar la importancia de la producción manufacturera nacional y que se remonta a un hecho ocurrido hace más de cuatro siglos.
La celebración fue establecida en 1941 y tiene su origen en un episodio registrado el 2 de septiembre de 1587, cuando una embarcación partió desde el entonces puerto de Buenos Aires con destino a Brasil transportando productos elaborados en estas tierras.
Se trataba de la carabela San Antonio, comandada por Antonio Pereyra, que zarpó desde el fondeadero del Riachuelo, utilizado en aquella época como puerto de Buenos Aires.
Este viaje es considerado como la primera exportación registrada de productos manufacturados desde el actual territorio argentino. La carga procedía de la región del Tucumán y había sido enviada por Fray Francisco de Vitoria, obispo de esa jurisdicción.
Entre los productos transportados se encontraban tejidos y bolsas de harina elaborados en Santiago del Estero, una zona que ya desarrollaba distintas actividades productivas. Por este motivo, la industria textil ocupa un lugar destacado en los antecedentes históricos que dieron origen a la actual conmemoración.
El episodio que dio origen al Día de la Industria cuenta, además, con un detalle que le aporta una particularidad histórica. La carga declarada de la carabela San Antonio, aparentemente, no habría sido la única mercadería que viajaba en la embarcación.
Según una denuncia presentada tiempo después por el entonces gobernador del Tucumán, Juan Ramírez de Velasco, en el interior de las bolsas de harina habrían sido ocultadas barras de plata procedentes de Potosí.
La salida de ese material estaba prohibida por una Real Cédula, por lo que el viaje que quedó registrado como la primera exportación realizada desde estas tierras también habría incluido una maniobra de contrabando.
Más allá de esta particularidad, en 1941 se estableció oficialmente el 2 de septiembre como Día de la Industria. Con el paso de los años, la fecha adquirió un significado mucho más amplio y comenzó a representar el aporte de la producción nacional, la generación de empleo, el desarrollo tecnológico y la incorporación de valor a las materias primas.
Desde aquellas primeras producciones artesanales hasta las modernas plantas industriales, la actividad manufacturera argentina atravesó importantes transformaciones. A lo largo de los siglos XIX y XX adquirieron relevancia sectores como el alimenticio, textil, metalúrgico, químico y automotriz, entre otros.
Actualmente, la industria también atraviesa un nuevo proceso de cambio de la mano de la denominada Industria 4.0, impulsada por tecnologías como la automatización, los sensores, el análisis de datos, la robótica y la inteligencia artificial.
De esta manera, cada 2 de septiembre la Argentina recuerda aquel viaje de 1587 hacia Brasil, cuando una embarcación cargada con tejidos y harina partió desde Buenos Aires y dejó un antecedente que, con el paso del tiempo, se convirtió en el símbolo de la industria nacional.
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